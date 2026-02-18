Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au

Sauerstoffmangel in fauligem Niedrigwasser gilt allgemein als Ursache

„Jeder beherzte Fischer weiß, was hier los ist.“ Nun hat die Unterwasser-Misere in die östlichen Bereiche der Donau übergegriffen – wo niederösterreichische Fischervereine das Sagen haben. Oder auch eben nicht, denn: „Das Problem liegt in der Austrocknung und der schon lange Zeit beständigen Eisdecke“, so ein Vereinsvorstand. Stattdessen würden sich offizielle Stellen auf Zufahrtsverbote konzentrieren – das Fließen von Wasser werde von austrocknendem Faulschlamm nun blockiert. Denn Maßnahmen, die mittels Baggern oder starken Pumpen eine Lösung bringen könnten, stünden strenge Vorschriften im Weg.