Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten

Zahlreiche Flugverbindungen ausgesetzt

Wegen des Treibstoffmangels auf Kuba stellen viele Airlines ihre Flüge in den Karibikstaat ein bzw. haben ihre Flugverbindungen nach Kuba ausgesetzt oder angepasst. Laut Angaben der Regierung soll die öffentliche Verwaltung, um Energie zu sparen, nur noch von Montag bis Donnerstag tätig sein. Bus- und Bahnverbindungen sowie Fährfahrten werden stark eingeschränkt, heißt es.