Schlepperei: Kampf gegen illegale Migranten

„Noch kein Aufatmen“

Selbst Innenminister Gerhard Karner war vor Ort. Er spricht „von einem guten Weg“. Aber jubeln könne man erst, wenn die Zahl der illegal eingewanderten Migranten gegen null gedrückt sei. „Vergleichen wir heuer mit dem Jahr 2023, ist die Zahl an Aufgriffen der Schleppermafia an der Südgrenze Österreichs deutlich gesunken“, betont Karner. Von Anfang Jänner bis 17. Februar 2023 zählte das Innenministerium an den Grenzen von Burgenland, Steiermark und Kärnten etwa 3500 Aufgriffe, im selben Zeitraum 2026 280.