„Schockanrufe“: Wie dreiste Täter abkassieren

Von dort aus hatte die „Keilerzelle“ ihren Beutezug betrieben. Unter einer Couch versteckt, wurde auch jenes Mobiltelefon, mit dem an diesem Tag die telefonischen Anbahnungen in die Slowakei erfolgten, sowie weitere Handys und SIM-Karten sichergestellt. Der 25-Jährige wartet nun in der Justizanstalt Josefstadt auf seine Verhandlung. Unter den ausgeforschten Tätern ist der Tscheche Robert D. (44), der als „Logistiker“ über Abholungen mehr als eine halbe Million Euro erbeutete. Aber auch der 20-jährige Pole Jakub S. hatte versucht, über Geldabholungen rund 1,5 Millionen Euro zu ergaunern.