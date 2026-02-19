Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!

Mit heutigem Tag aber sollte es sich endgültig ausgetanzt und ausgescherzt haben. Im Vorjahr, als der Fasching etwas länger gedauert hat, nutzten die ermatteten Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos diese Zeit, um 155 Tage nach den Nationalratswahlen und heftigen Turbulenzen samt Rücktritt von ÖVP-Kanzler Nehammer und nachfolgenden, letztlich geplatzten Regierungsverhandlungen von Herbert Kickl und Christian Stocker doch noch eine Einigung zu erzielen.