Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!

Kolumnen
19.02.2026 05:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

An sich wäre der traditionelle Fasching ja bereits mit dem Faschingdienstag zu Ende. Doch die Politik kürzt die 40 von der Kirche verordneten folgenden Fastentage und versucht sich am Aschermittwoch in Halb-, Kaum- und Überhaupt-nicht-Lustigkeiten.

Mit heutigem Tag aber sollte es sich endgültig ausgetanzt und ausgescherzt haben. Im Vorjahr, als der Fasching etwas länger gedauert hat, nutzten die ermatteten Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos diese Zeit, um 155 Tage nach den Nationalratswahlen und heftigen Turbulenzen samt Rücktritt von ÖVP-Kanzler Nehammer und nachfolgenden, letztlich geplatzten Regierungsverhandlungen von Herbert Kickl und Christian Stocker doch noch eine Einigung zu erzielen.

Am Rosenmontag wurde schließlich die Regierung Stocker/Babler/Meinl-Reisinger angelobt. Einen Start am Aschermittwoch wollte man wegen befürchteter Negativ-Symbolik lieber vermeiden. Der Spaß ist damals vielen dennoch vergangen – vor allem dem Chef der Blauen, der kurz vor der Tür des Kanzleramtes kehrtgemacht und auf Neuwahlen gehofft hatte.

Lesen Sie auch:
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
07.01.2026
Aschermittwochs-Reden
„Wöginger, schämen Sie sich“ + Kern Thema bei SPÖ
18.02.2026

Eine Mehrheit der Österreicher hat zum Start der Dreier-Koalition aber aufgeatmet. Mittlerweile ist das halbwegs freundliche Bild von Türkis-Rot-Pink verblasst, laut Umfragen hat eine knappe Mehrheit der Österreicher den Regierungsparteien das Vertrauen entzogen. Um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, muss die Regierung arbeiten und überzeugen.

Es ist Schluss mit lustig!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
19.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
Russische Verluste: So mächtig sind IT-Oligarchen
„Krone“-Kommentar
Wehrdebatte zu Fasching
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
Orbáns Strategie: Verbrannte Erde, wo es nur geht
„Krone“-Kommentar
Ukraine-Beitritt unter Zwang
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine