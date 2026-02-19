Neue Vorstöße beim Streit um das Bundesheer

FPÖ will bei Volksbefragung auch über „strenge Neutralität“ abstimmen

Die FPÖ spreche sich aber massiv gegen das Hineinziehen des Bundesheers in fremde Konflikte oder Militärbündnisse (NATO) oder eine Teilnahme an einer EU-Armee aus. „Das ist mit der österreichischen Neutralität nicht vereinbar. Eine mögliche Verlängerung des Wehrdienstes darf keinesfalls als eine Aufweichung dieser Neutralitätsbindung gesehen werden.“ Die FPÖ schlägt vor, im Zuge der von der ÖVP unabgesprochen angekündigten Volksbefragung auch über diese strenge Neutralitätsbindung abstimmen zu lassen. Das Problem dabei ist, dass die Verfassung nur eine einzige Fragestellung zulässt und nicht mehrere.