0,0 Promille? „Lassen uns sicher nicht abbringen!“
Neue Darts-Regel
Alkohol wird als leistungsfördernd eingestuft und daher bei Top-Events im Dartssport schon bald verboten Oberösterreicher is dabei für die Kontrollen zuständig und lässt sich auch von negativen Kommentaren nicht von dem harten Weg abbringen. Auch wenn der ÖDV dabei härter als der Weltverband agiert.
„Na Prost!“, wird sich so mancher Dartspieler nun wohl denken. Denn Österreichs Verband sagt dem Alkoholkonsum jetzt knallhart den Kampf an!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.