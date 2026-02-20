Vorteilswelt
Funk soll belegen:

Gazproms Starlink-Ersatz ist „ein kompletter Mist“

Außenpolitik
20.02.2026 05:00
Die russische Seite wirkt zunehmend frustriert.
Die russische Seite wirkt zunehmend frustriert.(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Russlands Armee hat mit massiven Kommunikationsproblemen zu kämpfen. Nachdem Elon Musks Unternehmen SpaceX an der ukrainischen Front den Zugang zu seinen Starlink-Satelliten für die Kreml-Truppen gesperrt hat, sind auf die Schnelle keine adäquaten Alternativen aufzutreiben. Die Folgen sind fatal.

Bei den russischen Militäroperationen im überfallenen Nachbarland herrscht momentan Chaos – denn statt Starlink sollen die Truppen jetzt das Gazprom-Kommunikationssystem verwenden. Dieses dürfte äußert schlecht funktionieren. Ukrainische Medien berichten von Funkübertragungen, die von Soldaten abgefangen werden konnten.

Das System sei ein „kompletter Mist“, ärgert sich darin ein Russe. Ein weiterer beschwert sich, dass er oft gar nicht darauf zugreifen könne. Laut der russischen Militärführung selbst ist das Kommunikationssystem allgemein nicht für Kämpfe geeignet. Die Verbindung sei schwach, Videos könnten nicht übertragen werden und der Einsatz von Drohnen würde erschwert. Die Armee hatte sich nämlich illegal auch zur Steuerung ihrer unbemannten Flugkörper in Starlink eingeklinkt.

Zitat Icon

Manchmal kann ich selbst nicht glauben, was ich da höre.

Professionelle Abhörerin

Keine stabile Verbindung
Ukrainischen Geheimdienstinformationen zufolge werden die russischen Gazprom-Terminals über die Yamal-Satellitenkonstellation betrieben, die sich aus fünf geostationären Satelliten zusammensetzt. Deren Anzahl reiche nicht aus, um eine stabile Abdeckung entlang der gesamten Frontlinie zu gewährleisten, denn der Großteil der Kapazität sei den Nutzern innerhalb Russlands zugewiesen. Die Satelliten würden neben der Gewährleistung eines Internetzugangs Fernseh- und Hörfunksendungen übertragen.

Starlink kann die Nutzer selbst in abgelegenen Regionen mit schnellem Internet versorgen.
Starlink kann die Nutzer selbst in abgelegenen Regionen mit schnellem Internet versorgen.(Bild: APA/AFP/Yasuyoshi CHIBA)

Tödliche Folgen für Russlands Soldaten
Kürzlich abgefangene Telefongespräche sollen zudem belegen, dass sich die Bedingungen im russischen Militär verschlechterten. Ein Soldat habe das Fehlen grundlegender Versorgungsgüter bemängelt, Truppen seien infolge verstorben.

Lesen Sie auch:




18.02.2026
Chaos wegen Starlink
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
17.02.2026

In einem Interview mit der „Kyiv Post“ hatte eine professionelle Abhörerin erklärt, dass die „verrückten“ Dinge, die man in Gesprächen von russischen Soldaten vernehmen könne, trotz ihres oft absurden Charakters tatsächlich der Realität entsprächen. „Sie sind alle echt, auch wenn sie verrückt erscheinen mögen. Manchmal kann ich selbst nicht glauben, was ich da höre. Aber es ist, wie es ist“, meinte sie nüchtern.

Außenpolitik
20.02.2026 05:00
