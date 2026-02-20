Gazproms Starlink-Ersatz ist „ein kompletter Mist“

Das System sei ein „kompletter Mist“, ärgert sich darin ein Russe. Ein weiterer beschwert sich, dass er oft gar nicht darauf zugreifen könne. Laut der russischen Militärführung selbst ist das Kommunikationssystem allgemein nicht für Kämpfe geeignet. Die Verbindung sei schwach, Videos könnten nicht übertragen werden und der Einsatz von Drohnen würde erschwert. Die Armee hatte sich nämlich illegal auch zur Steuerung ihrer unbemannten Flugkörper in Starlink eingeklinkt.