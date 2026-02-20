Neuer Liefering-Trainer stellt Emotion über Taktik

„Ich habe bei meinen Stationen bisher immer versucht, ein Mensch zu sein. Am Ende möchte ich respektvoll und ehrlich sein.“ So beschreibt sich Lieferings neuer Trainer Danny Galm. Der Deutsche hat nach dem Wechsel von Daniel Beichler zu Bundesligist Salzburg den Job beim Kooperationsklub in der 2. Liga übernommen. Davor war er im Herbst Chefcoach der U18 der Bullen, die in dieser Liga achtmal gewonnen, einmal remisiert hat. „Es war für die U18 eine erfolgreiche Saison, aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass wir erst bei der Hälfte sind“, gibt der 39-Jährige sein Team etwas wehmütig an Tobias Kern (davor noch U16-Trainer) ab.