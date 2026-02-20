Neuer Liefering-Trainer stellt Emotion über Taktik

Nach dem Aufstieg von Daniel Beichler von Liefering zu Red Bull Salzburg musste sein Trainerposten bei den Jungbullen nachbesetzt werden. Am Ende wurde Danny Galm von der U18 befördert. Der Deutsche sprach mit der „Krone“ über seine Einstellung zu Fußball, die Bayern und eine Bullen-Legende als Co-Trainer.
„Ich habe bei meinen Stationen bisher immer versucht, ein Mensch zu sein. Am Ende möchte ich respektvoll und ehrlich sein.“ So beschreibt sich Lieferings neuer Trainer Danny Galm. Der Deutsche hat nach dem Wechsel von Daniel Beichler zu Bundesligist Salzburg den Job beim Kooperationsklub in der 2. Liga übernommen. Davor war er im Herbst Chefcoach der U18 der Bullen, die in dieser Liga achtmal gewonnen, einmal remisiert hat. „Es war für die U18 eine erfolgreiche Saison, aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass wir erst bei der Hälfte sind“, gibt der 39-Jährige sein Team etwas wehmütig an Tobias Kern (davor noch U16-Trainer) ab.
Ulmer vorerst Teil von Liefering
Jetzt findet Galm eine Mannschaft vor, die „extremen Zusammenhalt, extreme Gier hat, dass es wieder losgeht.“ Nämlich gleich am Samstag bei Sturm Graz II. „Es wird keine leichte Entscheidung, einen Kader zu nominieren“, betont Galm, für den ganz klar das Leistungsprinzip gilt. „Geschenke werden keine verteilt.“ Wer sich einen Einsatz in der Startelf verdient hat oder für wen es nicht für einen Kaderplatz reicht, darüber wird er sich Freitag mit seinem Trainerteam unterhalten.
Ich schaue, was im Training passiert. Ich habe nicht meine erste Elf, die bis Mai bleibt. Dafür liebe ich Konkurrenzsituationen zu gerne.
Danny Galm
Neben Mehmet Sütcü, der im Winter verpflichtet wurde, assistiert auch Bullen-Legende Andreas Ulmer. „Es ist aber noch nicht entschieden, für wie lange“, erklärt Galm angesprochen auf Ulmer. „Wir waren ein halbes Jahr zusammen in der U18 und sind eingespielt, aber da ist noch nichts entschieden.“ Denn auch bei Beichlers „Co“ Raphael Ikache ist noch unklar, ob er über den Bundesliga-Grunddurchgang hinaus bei RB Salzburg bleibt.
Aus nach 15 Spielen
Wie Galm seinen Trainerjob versteht? „Ich bin überzeugt, bevor ich über Taktiken rede, muss ich den Menschen erreichen. Ich muss es schaffen, dass die Spieler mir zuhören, meinem Team und mir vertrauen.“
Das gelang im Herbst 2023 nicht perfekt. Denn im Juli heuerte er bei Sandhausen erstmals im Profibereich an, wurde beim Drittligisten nach 15 Partien und einem Punkteschnitt von 1,67 wieder entlassen. „Es ist für mich eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen. Wichtig ist immer, was man daraus macht“, erklärt Galm, der in der Folge die Welt für Hospitationen bereiste.
Als im Frühjahr 2025 der Anruf von Akademieleiter Bernhard Seonbuchner kam, musste er nicht lange überlegen. Der gute Ruf der Akademie spielte eine große Rolle. „Ich habe hier tolle Strukturen vorgefunden.“ Und wenn Galm das sagt, weiß er, wovon er spricht. Denn zwischen 2016 und 2023 war er bei Hoffenheim, dann beim deutschen Rekordmeister Bayern München im Nachwuchs tätig. Bei diesen beiden Stationen betreute er Spieler wie Aleksandar Pavlovic oder Tom Bischof: „Er war immer gut und hatte trotzdem den Drang, besser zu werden.“
