Trainer-Entscheidung bei Westklub naht

Knapp einen Monat ist es her, dass Adonis Spica beim Westligisten FC Pinzgau entlassen wurde. Ein Nachfolger wurde in Saalfelden aber auch vier Wochen später noch nicht präsentiert. Eine Entscheidung soll jedoch nach dem anstehenden Pfingstwochenende fallen.
Dass die Suche nach einem Trainer in der dritthöchsten Spielklasse nicht einfach ist, steht außer Frage. Dass sie sich aber über einen Monat während der Saison hinzieht, damit hätten die Verantwortlichen des FC Pinzgau wohl nicht gerechnet. Nachdem Wunschkandidaten wie Hannes Schützinger oder Mario Krimbacher abgelehnt haben, stehen derzeit der ehemalige Anif-Coach Thomas Eder und der ehemalige Thalgau-Trainer Alexander Pilaj hoch im Kurs. Auch eine interne Lösung sei noch im Rennen.
„Leicht ist es nicht. Aber wir wollen eine langfristige Lösung präsentieren. Da muss einfach alles besprochen werden und schlussendlich auch passen“, erklärte Vorstandsmitglied Christian Herzog am Mittwoch der „Krone“. Dabei stellte er auch eine zeitnahe Entscheidung in Aussicht. „Wir glauben, dass wir nach Pfingsten den neuen Trainer an Bord haben“, zeigte sich Herzog zuversichtlich.
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Neuer Trainer gleich mit wichtiger Aufgabe
Dem Vorstand ist es zudem wichtig, dass der neue Trainer den Kader für die kommende Saison mitgestaltet. In der laufenden Spielzeit stehen beim Tabellenvierzehnten der Regionalliga West noch fünf Partien an. Darunter die beiden Salzburger Derbys gegen St. Johann (Samstag) und den Aufsteiger Seekirchen (3. Juni). Aktuell übernehmen Arnold Benedek und der ehemalige Fußballspieler Tamas Tandari als Interimsduo das Kommando.
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