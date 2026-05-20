Trainer-Entscheidung bei Westklub naht

Dass die Suche nach einem Trainer in der dritthöchsten Spielklasse nicht einfach ist, steht außer Frage. Dass sie sich aber über einen Monat während der Saison hinzieht, damit hätten die Verantwortlichen des FC Pinzgau wohl nicht gerechnet. Nachdem Wunschkandidaten wie Hannes Schützinger oder Mario Krimbacher abgelehnt haben, stehen derzeit der ehemalige Anif-Coach Thomas Eder und der ehemalige Thalgau-Trainer Alexander Pilaj hoch im Kurs. Auch eine interne Lösung sei noch im Rennen.