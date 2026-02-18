Snowboarder rammt Frau und fährt einfach weiter

Frau von hinten gerammt

Ein bislang unbekannter Snowboarder fuhr der Frau laut bisherigen Erkenntnissen von hinten mit voller Wucht hinein. Die Wintersportlerin verlor beide Ski und kam schwer zu Sturz. Während sie verletzt im Schnee lag, rappelte sich der Snowboarder wieder auf – und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er war Teil einer rund vierköpfigen Snowboardgruppe, die sich ebenfalls nicht um die Gestürzte kümmerte.