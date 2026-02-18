Snowboarder rammt Frau und fährt einfach weiter

Schwerer Skiunfall Mittwochmittag in Osttirol! Eine 37-jährige Österreicherin wurde von einem bislang unbekannten Snowboarder niedergefahren – und der Unfallverursacher suchte gemeinsam mit seiner Gruppe einfach das Weite. Die Frau wurde erheblich verletzt.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf der Piste „Rote 19“ im Skigebiet Großglockner-Resort Kals/Matrei im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner. Rund 100 Meter unterhalb der Bergstation setzte die 37-Jährige gerade zu einem Linksschwung in Richtung Pistenrand an, als es plötzlich krachte.
Frau von hinten gerammt
Ein bislang unbekannter Snowboarder fuhr der Frau laut bisherigen Erkenntnissen von hinten mit voller Wucht hinein. Die Wintersportlerin verlor beide Ski und kam schwer zu Sturz. Während sie verletzt im Schnee lag, rappelte sich der Snowboarder wieder auf – und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er war Teil einer rund vierköpfigen Snowboardgruppe, die sich ebenfalls nicht um die Gestürzte kümmerte.
Mit Verletzungen ins Spital gebracht
Trotz starker Schmerzen schaffte es die 37-Jährige noch selbstständig ins Tal. Aufgrund anhaltender Beschwerden verständigte sie schließlich die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus nach Lienz gebracht und dort ambulant behandelt.
Polizei sucht Zeugen
Die Polizei bittet nun um Hinweise zum flüchtigen Snowboarder. Laut Beschreibung dürfte er etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, sprach kein Deutsch und hatte einen rötlichen Stoppelbart. Er war Teil einer etwa vierköpfigen Snowboardgruppe.
