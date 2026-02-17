Über Piste hinausgeraten: Urlauber schwer verletzt

Schwerer Skiunfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Zillertal! Ein 65-jähriger Schwede verlor die Kontrolle über seine Ski und stürzte auf einen darunter verlaufenden Weg. Der Mann musste mit mehreren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Gegen 13.20 Uhr kam es im Skigebiet Eggalm in Tux zum fatalen Crash. Der Schwede war auf der blauen Piste Nr. 78 in Richtung Lattenalm unterwegs, als er wegen widriger Witterungsbedingungen vermutlich über den Pistenrand hinausgeriet und auf einen darunter liegenden Weg stürzte.
Mit Verletzungen in Klinik geflogen
Ohne Skihelm zog sich der Mann Verletzungen an Wirbelsäule, Hals, Kopf und Schulter zu. „Die Pistenrettung barg den 65-Jährigen terrestrisch und übergab ihn anschließend an den Rettungshubschrauber, der ihn in die Innsbrucker Klinik flog“, heißt es seitens der Polizei.
