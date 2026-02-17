Über Piste hinausgeraten: Urlauber schwer verletzt

Gegen 13.20 Uhr kam es im Skigebiet Eggalm in Tux zum fatalen Crash. Der Schwede war auf der blauen Piste Nr. 78 in Richtung Lattenalm unterwegs, als er wegen widriger Witterungsbedingungen vermutlich über den Pistenrand hinausgeriet und auf einen darunter liegenden Weg stürzte.