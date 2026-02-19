Na sauber! Bundesliga droht „dreckiges Dutzend“

Didi Kühbauer, der über Nacht von Wolfsberg zum LASK überlief. Peter Pacult, der im Lavanttal auf Druck der Spieler nach nur fünf Matches beurlaubt wurde. Jürgen Säumel, der in Graz nach Kritik am Sportboss letztlich von diesem ausgetauscht wurde. Und Thomas Letsch, der in Salzburg trotz Platz eins gehen musste: Die heimische Bundesliga hatte in den ersten 19 Runden – inklusive interimistischer Lösungen – nicht nur elf Trainerwechsel zu bieten, sondern lieferte dazu auch Episoden, die in dieser Häufigkeit alles andere als alltäglich sind.