Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notruf durch Begleiter

Schneesturm am Berg! Deutsche Schüler gerettet

Tirol
17.02.2026 14:27
Symbolbild
Symbolbild(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Von Hubert Rauth und Peter Freiberger

Dramatische Szenen spielten am Montag im Tiroler Außerfern ab: Zwei junge Deutsche (20 und 21 Jahre) unternahmen mit einer Gruppe von elf Kindern und Jugendlichen trotz widriger Wetterverhältnisse eine Wanderung auf der Raaz Alm. Aufgrund des starken Schneefalls und Sturms dauerte der Aufstieg länger als geplant – und dann war die Almhütte auch noch geschlossen. Die Betreuer setzten einen Notruf ab.

0 Kommentare

Eigentlich sollte die Wanderung zur Reuttener Hütte gehen – geendet hat der Ausflug für die deutsche Gruppe mit elf Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 15 Jahren und die beiden Betreuer in einem Fiasko.

Start erst am frühen Nachmittag
Gestartet wurde die Tour erst um 12.40 Uhr. Bei „mäßigem bis starkem Schneefall“, wie es die Polizei formulierte, wanderte die Gruppe auf dem verschneiten Fahrweg in Richtung Hütte.

Aufstieg dauerte länger als geplant
„Aufgrund der Witterungsverhältnisse dauerte der Aufstieg länger als geplant, sodass die Gruppe wegen starker Schneefälle und stürmischer Verhältnisse erst gegen 18 Uhr auf der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Ehenbichler Raaz Alm ankam“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Zitat Icon

Die Betreuer entschieden sich, die Wanderung abzubrechen und den Notruf abzusetzen.

Die Alpinpolizei

Bergung mit Schneemobilen
Die Betreuer hätten sich dann entschieden, die Wanderung abzubrechen und einen Notruf abzusetzen. Die Bergrettungen Reutte und Berwang organisierten rasch zwei Schneemobile und führten die Bergung der Personen über den verschneiten Fahrweg durch.

Übernachtung im Gemeindeamt
„Gegen 22.50 Uhr war die Bergung abgeschlossen. Die Jugendgruppe wurde vorübergehend in einem Notlager im Gemeindeamt Berwang untergebracht, wo sie auch die Nacht verbrachte“, so die Ermittler weiter.

Lesen Sie auch:
In Tirol herrscht am Dienstag verbreitet Gefahrenstufe 4.
Zwei Verschüttete
Nach „Fehlalarm“ in St. Anton Einsatz in Ischgl
17.02.2026

Das Rote Kreuz habe Feldbetten zur Verfügung gestellt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch die Alpinpolizei stand im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.02.2026 14:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.284 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
154.704 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.203 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1101 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
883 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf