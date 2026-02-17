Schneesturm am Berg! Deutsche Schüler gerettet

Dramatische Szenen spielten am Montag im Tiroler Außerfern ab: Zwei junge Deutsche (20 und 21 Jahre) unternahmen mit einer Gruppe von elf Kindern und Jugendlichen trotz widriger Wetterverhältnisse eine Wanderung auf der Raaz Alm. Aufgrund des starken Schneefalls und Sturms dauerte der Aufstieg länger als geplant – und dann war die Almhütte auch noch geschlossen. Die Betreuer setzten einen Notruf ab.