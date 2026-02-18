Alko- und Drogenlenker: Dutzende Führerscheine weg

Bei Alkohol und Drogen am Steuer hört sich bei der Exekutive (zu Recht) der Spaß auf – auch nicht in der für viele lustigsten Zeit des Jahres. „Grundsätzlich führen wir das ganze Jahr über regelmäßig Schwerpunktkontrolle durch – aber natürlich schauen wir im Fasching, an bestimmten Tagen, ganz genau hin. Das ist kein Geheimnis“, erklärt Adolf Winkler, Chef der Landesverkehrsabteilung im Gespräch mit der „Krone“.