„Auto-Fastenzeit“

Alko- und Drogenlenker: Dutzende Führerscheine weg

Kärnten
18.02.2026 20:00
Der Alkovortester war im Dauereinsatz.
Der Alkovortester war im Dauereinsatz.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Rund um die jüngsten Faschingstage gingen der Polizei in Kärnten nicht weniger als 60 alkoholisierte Autofahrer und 23 Drogenlenker ins Netz. Der Chef der Landesverkehrsabteilung über alarmierende Trends.

Bei Alkohol und Drogen am Steuer hört sich bei der Exekutive (zu Recht) der Spaß auf – auch nicht in der für viele lustigsten Zeit des Jahres. „Grundsätzlich führen wir das ganze Jahr über regelmäßig Schwerpunktkontrolle durch – aber natürlich schauen wir im Fasching, an bestimmten Tagen, ganz genau hin. Das ist kein Geheimnis“, erklärt Adolf Winkler, Chef der Landesverkehrsabteilung im Gespräch mit der „Krone“.

Leider ist ein Negativtrend bei Alkohol am Steuer zu erkennen. Was aber auch mit unserer Kontrolldichte zu tun hat. Wir werden die Zügel nicht locker lassen.

Adolf Winkler, Chef der Landesverkehrsabteilung

Weshalb sich trotzdem noch so viele Autofahrer nach einer feucht-fröhlichen Narrenfeier ans Steuer setzen und ihre Führerscheine riskieren, kann sich auch der erfahrene Beamte nicht erklären. So gingen allein seit Freitag, 13. Februar, in Kärnten insgesamt 60 alkoholisierte Autofahrer ins Netz der Polizei – davon mussten 34 aufgrund ihres hohen Promillewertes die Lenkberechtigung abgeben.

Alarmierender Trend auch bei Drogen am Steuer
In Villach holten sich die Polizisten am Faschingsdienstag den Führerschein eines Alkolenkers sogar bei diesem zuhause ab: Der 37-Jährige war zuvor „geblitzt“ worden, hatte aber sämtliche Anhaltezeichen ignoriert. Als der ausgeforschte Mann schließlich die Eingangstür öffnete, war den Beamten schnell klar, weshalb er nicht stehen blieb.

„Leider ist bei uns allgemein seit einiger Zeit wieder ein Negativtrend in Sachen Alkohol am Steuer zu erkennen. Was mitunter aber auch mit unserer Kontrolldichte in Zusammenhang steht. Und wir werden die Zügel weiter anziehen“, so Winkler. Ähnlich alarmierend verhält es sich seit geraumer Zeit auch bei berauschten Drohenlenkern – wie die Bilanz der jüngsten beiden „Faschings-Schwerpunkt-Kontrollen“ verdeutlicht.

Von diversen Substanzen berauscht
So wurden am vergangenen Wochenende insgesamt sechs unter Drogeneinfluss stehende Lenker aus dem Verkehr gezogen. Von Dienstag auf Mittwoch erwischten die Beamten 17 Fahrer, die durch diverse Substanzen berauscht waren. Alle 23 ertappten Lenker mussten nach medizinischen Untersuchungen ihre Führerscheine abgeben. „Die Kollegen sind mittlerweile sehr gut auf das Erkennen von Suchtgiftsymptomen geschult.“

Kärnten
18.02.2026 20:00
Kärnten

