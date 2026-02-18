Vorteilswelt
Umzugwagen gestoppt

Narren im Visier der Polizei: 34 Scheine sind weg

Kärnten
18.02.2026 08:30
Polizei kontrollierte in der Nacht auf den Aschermittwoch Autolenker.
Polizei kontrollierte in der Nacht auf den Aschermittwoch Autolenker.
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Katerstimmung für so manchen Autolenker am Faschingsdienstag: Die Polizei führte in Kärnten eine Schwerpunktaktion durch. 34 Lenker sind ihren Schein los. Beim Faschingsumzug in St. Veit wurde ein Umzugswagen gestoppt.

Nicht nur die Narren waren am Faschingsdienstag kräftig unterwegs – auch die Kärntner Polizei machte sich in der Nacht auf Mittwoch zu einer Schwerpunktaktion auf.

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung wurde auf Alkohol und Drogen am Steuer kontrolliert. Insgesamt 34 Lenkern wurde der Führerschein abgenommen. 17 hatten zu viel Promille getankt, 17 Lenker hatten ihr Fahrzeug unter Drogeneinfluss gelenkt.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden elf Minderalkoholisierungen festgestellt und es gab insgesamt 261 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz. Insgesamt wurden 291 Organmandate eingehoben.

Umzugswagen gestoppt
Beim Faschingsumzug in St. Veit wurden gleich mehrere Fahrzeuge gestoppt. Sie waren nicht zum Verkehr zugelassen. „Bei der Teilnahme an einem Umzug müssen die Fahrzeuge angemeldet sein und dem Gesetz entsprechen“, heißt es seitens der Polizei. Den nicht zugelassenen Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt – sie mussten abtransportiert werden.

Kärnten
18.02.2026 08:30
Kärnten

Narren im Visier der Polizei: 34 Scheine sind weg
„Wegen Verhöhnung“
Causa Ressmann: Letzte Instanz sprach Machtwort
Immer mehr Anzeigen
SOS Kinderdorf: Über 100 Beschuldigte in Kärnten
Neuer Lebensstil
Ohne Qualm und Steak: Auch die „Krone“ fastet
