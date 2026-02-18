Narren im Visier der Polizei: 34 Scheine sind weg

Umzugswagen gestoppt

Beim Faschingsumzug in St. Veit wurden gleich mehrere Fahrzeuge gestoppt. Sie waren nicht zum Verkehr zugelassen. „Bei der Teilnahme an einem Umzug müssen die Fahrzeuge angemeldet sein und dem Gesetz entsprechen“, heißt es seitens der Polizei. Den nicht zugelassenen Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt – sie mussten abtransportiert werden.