Wiener Frauenwoche geht in die dritte Runde

Clubbing und Offenes Rathaus

Höhepunkt ist ein Clubbing für Frauen von Frauen hosted by Early EVE am 7. März ab 19 Uhr in der Volkshalle des Rathauses. Bereits ab 15 Uhr bietet das Offene Rathaus bei freiem Eintritt von einer Informationsmesse über Workshops, Musik und Karaoke im Sinne des Eurovision Song Contest ein buntes Programm.