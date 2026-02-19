Wiener Frauenwoche geht in die dritte Runde

Mit einem Rekord-angebot lädt die Stadt zur 3. Wiener Frauenwoche. Von 2. bis 8. März (Weltfrauentag) steht das weibliche Geschlecht bei rund 200 kostenlosen Events im Mittelpunkt.
Zu den unterschiedlichen Formaten zählen etwa Ausstellungen, Bewegungseinheiten, Workshops, Mama-Kind-Café, Führungen durch die Stadt, aber auch Informationsabende etwa zum Wochenbett. „Aktive Frauenpolitik heißt, Angebote setzen, Chancen ermöglichen und Wege aufzuzeigen. Denn gesellschaftliche Gleichberechtigung zeigt sich auch durch finanzielle, kulturelle und politische Teilhabe“, so die scheidende Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).
Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Wirtschaft und Finanzen. Noch immer würden zu viele Frauen in finanzieller Abhängigkeit ihrer Partner leben.
Clubbing und Offenes Rathaus
Höhepunkt ist ein Clubbing für Frauen von Frauen hosted by Early EVE am 7. März ab 19 Uhr in der Volkshalle des Rathauses. Bereits ab 15 Uhr bietet das Offene Rathaus bei freiem Eintritt von einer Informationsmesse über Workshops, Musik und Karaoke im Sinne des Eurovision Song Contest ein buntes Programm.
Die Anmeldung zu den verschiedenen Veranstaltungen ist ab sofort online möglich.
