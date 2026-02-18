Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Randstein erwischt

Mutter und Baby bei Überschlag mit Auto verletzt

Oberösterreich
18.02.2026 12:00
Die Mutter und ihr Baby kamen nach Wels ins Spital
Die Mutter und ihr Baby kamen nach Wels ins Spital(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein Autounfall in Gunskirchen forderte am Mittwochvormittag zwei Verletzte. Nachdem die Mutter bei einer Brücke offenbar auf den Randstein aufgefahren war, überschlug sich das Auto. Die Lenkerin und ihre erst ein halbes Jahr alte Tochter wurden zum Glück ersten Informationen zufolge nur leicht verletzt.

0 Kommentare

Ein Überschlag mit dem Auto kann schnell böse enden – umso mehr, wenn ein Baby im Fahrzeug mitfährt. Genauso war es am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr passiert. Eine 31-jährige Mutter war dort bei einer Brücke mit ihrem kleinen Mazda auf den Randstein bzw. Gehsteig aufgefahren. Dadurch wurde die Beifahrerseite in die Luft katapultiert, und das Auto überschlug sich.

Baby an Bord
Besonders brenzlig, da sich im Auto auch die kleine Tochter der Lenkerin –  gerade einmal ein halbes Jahr alt – befand. Umso glücklicher, dass die Rettung von keinen allzu schweren Verletzungen berichtete: Beide seien mit eher leichteren Verletzungen in das Krankenhaus nach Wels eingeliefert worden. 

Lesen Sie auch:
Die Seniorin am Steuer wurde schwer verletzt
Oma schwer verletzt
Auto prallte gegen Zug: Enkel (12) im Krankenhaus
17.02.2026

Nicht erster Unfall
Es war nicht der erste Unfall an der eher engen Brücke zwischen Gänsanger und Gunskirchen. Die Stelle war für rund 30 Minuten während der Aufräumarbeiten nur erschwert passierbar. Erst am Dienstag war ein Kind (12) verletzt worden, als seine Großmutter in Peuerbach auf einem Bahnübergang mit einem Zug der Linzer Lokalbahn kollidiert war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.02.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
196.044 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.784 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
117.346 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Oberösterreich
Gewalttat befürchtet
Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen
Arbeiterkammer-Test
Knabbersnacks für Kinder zu süß und salzhaltig
In Linzer Wohnsiedlung
Prostituierte verkehrte neben Kinder-Beistellbett
Randstein erwischt
Mutter und Baby bei Überschlag mit Auto verletzt
Um mehr Platz zu haben
Durchreisende ziehen Beton-Sperre eigenmächtig weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf