Mutter und Baby bei Überschlag mit Auto verletzt

Nicht erster Unfall

Es war nicht der erste Unfall an der eher engen Brücke zwischen Gänsanger und Gunskirchen. Die Stelle war für rund 30 Minuten während der Aufräumarbeiten nur erschwert passierbar. Erst am Dienstag war ein Kind (12) verletzt worden, als seine Großmutter in Peuerbach auf einem Bahnübergang mit einem Zug der Linzer Lokalbahn kollidiert war.