Mutter und Baby bei Überschlag mit Auto verletzt

Ein Autounfall in Gunskirchen forderte am Mittwochvormittag zwei Verletzte. Nachdem die Mutter bei einer Brücke offenbar auf den Randstein aufgefahren war, überschlug sich das Auto. Die Lenkerin und ihre erst ein halbes Jahr alte Tochter wurden zum Glück ersten Informationen zufolge nur leicht verletzt.
Ein Überschlag mit dem Auto kann schnell böse enden – umso mehr, wenn ein Baby im Fahrzeug mitfährt. Genauso war es am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr passiert. Eine 31-jährige Mutter war dort bei einer Brücke mit ihrem kleinen Mazda auf den Randstein bzw. Gehsteig aufgefahren. Dadurch wurde die Beifahrerseite in die Luft katapultiert, und das Auto überschlug sich.
Baby an Bord
Besonders brenzlig, da sich im Auto auch die kleine Tochter der Lenkerin – gerade einmal ein halbes Jahr alt – befand. Umso glücklicher, dass die Rettung von keinen allzu schweren Verletzungen berichtete: Beide seien mit eher leichteren Verletzungen in das Krankenhaus nach Wels eingeliefert worden.
Nicht erster Unfall
Es war nicht der erste Unfall an der eher engen Brücke zwischen Gänsanger und Gunskirchen. Die Stelle war für rund 30 Minuten während der Aufräumarbeiten nur erschwert passierbar. Erst am Dienstag war ein Kind (12) verletzt worden, als seine Großmutter in Peuerbach auf einem Bahnübergang mit einem Zug der Linzer Lokalbahn kollidiert war.
