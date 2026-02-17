Auto prallte gegen Zug: Kind (10) im Krankenhaus

Um kurz nach 10 Uhr war am Dienstag eine schwarze Mercedes-C-Klasse am Bahnübergang beim Bahnhof Peuerbach mit einem Zug der Linzer Lokalbahn kollidiert. Ersten Informationen zufolge wurde dabei die 78-jährige Lenkerin schwer verletzt und musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus Wels gebracht werden.