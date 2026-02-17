Auto prallte gegen Zug: Kind (10) im Krankenhaus

Ein Zugunglück ereignete sich am Bahnübergang beim Bahnhof in Peuerbach (OÖ). Ersten Informationen zufolge war eine betagte Dame (78) mit ihrem Mercedes gegen einen Zug der Linzer Lokalbahn geprallt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Kind, das auch im Auto saß, kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
Um kurz nach 10 Uhr war am Dienstag eine schwarze Mercedes-C-Klasse am Bahnübergang beim Bahnhof Peuerbach mit einem Zug der Linzer Lokalbahn kollidiert. Ersten Informationen zufolge wurde dabei die 78-jährige Lenkerin schwer verletzt und musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus Wels gebracht werden.
Kind nur leicht verletzt
Im Auto war auch ein zehnjähriges Kind gesessen, das zum Glück glimpflicher davongekommen war – es kam leicht verletzt in das Krankenhaus Grieskirchen. Neben Rotem Kreuz, Notarzt und Polizei waren auch die Feuerwehren Peuerbach und Steegen an dem Einsatz beteiligt.
