Wie Europa jetzt im Weltraum aufrüsten möchte

Europa muss unabhängiger von Drittstaaten und privaten (US-)Unternehmen werden – nicht nur, aber auch im Weltraum. Vertreter der Rüstungsindustrie drängen daher auf den Aufbau einer europäischen Alternative zu Elon Musks Satellitendienst Starlink. Ein entsprechendes Vorhaben gibt es zwar längst, doch das gilt Experten zufolge bereits vor dem Start als veraltet.
Geopolitische Spannungen einerseits und die stark angekratzten Beziehungen zum bisherigen Erzverbündeten USA andererseits haben in den vergangenen Monaten mehr als deutlich gemacht, dass Europa eigenständiger werden muss. „Souveränität“ lautet das Gebot der Stunde, und dieses gilt für zahlreiche, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen man sich bislang zu sehr auf Drittstaaten oder private Unternehmen aus dem Ausland verlassen hat. Komponenten von chinesischen Anbietern wie Huawei und ZTE in unseren Mobilfunknetzen oder die Cloud-Dienste der US-amerikanischen Tech-Konzerne, die unsere Daten speichern, sind nur zwei von vielen Beispielen.
