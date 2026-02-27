Wie Europa jetzt im Weltraum aufrüsten möchte

Geopolitische Spannungen einerseits und die stark angekratzten Beziehungen zum bisherigen Erzverbündeten USA andererseits haben in den vergangenen Monaten mehr als deutlich gemacht, dass Europa eigenständiger werden muss. „Souveränität“ lautet das Gebot der Stunde, und dieses gilt für zahlreiche, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen man sich bislang zu sehr auf Drittstaaten oder private Unternehmen aus dem Ausland verlassen hat. Komponenten von chinesischen Anbietern wie Huawei und ZTE in unseren Mobilfunknetzen oder die Cloud-Dienste der US-amerikanischen Tech-Konzerne, die unsere Daten speichern, sind nur zwei von vielen Beispielen.