Tour-Held will Kläbo in den Radsport lotsen

Sechs Rennen, sechs Siege! Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo stellte einen Olympia-Rekord für die Ewigkeit auf. Der Norweger sucht nun neue Herausforderungen. Vielleicht ist der Loipenkönig bald auf den Spuren von Ex-Springer Primoz Roglic. Ein Profi-Radteam hat Klaebo schon ein Angebot gemacht.