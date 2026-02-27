Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
27.02.2026 16:00
Ob Mischling Charly oder die Katzen Medusa und George, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob Mischling Charly oder die Katzen Medusa und George, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (1), Pfotenhilfe Lochen (2))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Simba & Flori – die Unzertrennlichen
(Bild: Tierheim Linz)

Simba & Flori sind zwei schüchterne Katzen (1 Jahr und 6 Monate). Das Duo möchte gemeinsam auf einen Freigangplatz übersiedeln. Bei Simba wurden Harnkristalle festgestellt, darum benötigt sie eine spezielle Futterdiät. Tel.: 0732/247887.

Honey – die Ruhige
(Bild: Tierheim Linz)

Honey ist eine angenehme Hündin (10 Jahre), die aufgrund früherer Operationen weiterhin körperliche Schonung benötigt. Bei hundeerfahrenen Personen, die ihr Verständnis und Fürsorge zukommen lassen, wäre Honey am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.

Medusa – der Findling
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Medusa müsste um die fünf Jahre alt sein. Die Katze kam als Findling zur Pfotenhilfe Lochen. Streicheleinheiten mag die Samtpfote gerne, sie gibt aber auch zu verstehen, wann sie diese nicht mehr will. Da sie zweimal täglich Tabletten braucht, wäre Wohnungshaltung genau das Richtige für Medusa. Tel.: 0664/8485571.

Afrikanische Riesenschnecken – für Liebhaber
(Bild: Tierheim Linz)

Achatschnecken vergibt das Linzer Tierheim in artgerechte Unterbringung. Die sanften Wesen mögen ein warmes, feuchtes Terrarium mit Rückzugsmöglichkeiten, viel Platz sowie frischem Gemüse und Obst. Tel.: 0732/247887.

George – der Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

George ist nach einem Autounfall noch in Genesung. Der zweijährige Kater zeigt sich sehr menschenbezogen und verschmust. Ein Freigangplatz wird für den Vierbeiner gesucht, damit er nach seiner Erholung wieder die Welt entdecken kann. Tel.: 0732/247887.

Charly – der Glücklose
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Charly hatte bei der Platzsuche bisher kein Glück. Der dreijährige Mischling ist ein freundlicher Wegbegleiter. Nur wenn er sich bedroht fühlt, zeigt Charly das auf. Daher sollten seine zukünftigen Besitzer Erfahrung in der Hundehaltung mitbringen. Für ausgiebige Ausflüge und Wanderungen wäre der Rüde bestens geeignet. Tel.: 0664/8485571.

Tierecke
27.02.2026 16:00
