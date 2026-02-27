„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Medusa müsste um die fünf Jahre alt sein. Die Katze kam als Findling zur Pfotenhilfe Lochen. Streicheleinheiten mag die Samtpfote gerne, sie gibt aber auch zu verstehen, wann sie diese nicht mehr will. Da sie zweimal täglich Tabletten braucht, wäre Wohnungshaltung genau das Richtige für Medusa. Tel.: 0664/8485571.