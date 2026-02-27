Vorteilswelt
Knie verletzt

Guide Elisabeth Aigner sagt für Paralympics ab

Olympia
27.02.2026 16:02
Elisabeth Aigner (r.) mit Schwester Veronika
Elisabeth Aigner (r.) mit Schwester Veronika(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Elisabeth Aigner, Guide und Schwester von Skirennläuferin Veronika Aigner, muss für die Paralympics in Cortina wegen einer Knieverletzung absagen. „Wenn ich stürze, dann stürzt auch Vroni – dieses Risiko kann und will ich nicht eingehen“, wurde die ältere Aigner-Schwester in einer Aussendung zitiert. 

Zugezogen hatte sie sich den Kreuzbandriss im linken Knie bereits Anfang Februar beim Weltcup in Tignes. Veronika Aigner hofft auf ein Antreten mit einem anderen Guide.

Veronika (2.v.l.) und Elisabeth Aigner (3.v.l.)
Veronika (2.v.l.) und Elisabeth Aigner (3.v.l.)(Bild: GEPA)

Der letzte medizinische Check fand am Freitag statt. „Wir respektieren die Meinung der medizinischen Abteilung. Ich habe vollstes Verständnis für Lisis Entscheidung und bin zuversichtlich, dass ich trotzdem starten kann. In welcher Konstellation wird sich noch zeigen“, sagte Veronika Aigner. Das Österreichische Paralympische Komitee wägt die Optionen in enger Abstimmung mit Ski Austria ab, hieß es.

Olympia
27.02.2026 16:02
