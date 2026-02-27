Guide Elisabeth Aigner sagt für Paralympics ab

Der letzte medizinische Check fand am Freitag statt. „Wir respektieren die Meinung der medizinischen Abteilung. Ich habe vollstes Verständnis für Lisis Entscheidung und bin zuversichtlich, dass ich trotzdem starten kann. In welcher Konstellation wird sich noch zeigen“, sagte Veronika Aigner. Das Österreichische Paralympische Komitee wägt die Optionen in enger Abstimmung mit Ski Austria ab, hieß es.