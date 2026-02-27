Vorteilswelt
Conference League

Oliver Glasner kennt seinen Gegner im Achtelfinale

Conference League
27.02.2026 14:55
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Oliver Glasner kennt seinen Achtelfinal-Gegner in der Conference League. Der österreichische Star-Trainer trifft mit Crystal Palace auf AEK Larnaca. Der FSV Mainz 05, bei dem Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig unter Vertrag stehen, duelliert sich mit Sigma Olmütz.

Die Auslosung der Fußball-Conference-League der Männer am Freitag in Nyon hat folgende Achtelfinal-Paarungen (12. bzw. 19. März) ergeben:

  • Lech Posen – Schachtar Donezk
  • AZ Alkmaar – Sparta Prag
  • Crystal Palace (Trainer Glasner) – AEK Larnaca
  • AC Fiorentina – Rakow Czestochowa
  • Samsunspor – Rayo Vallecano
  • NK Celje – AEK Athen
  • Sigma Olmütz – FSV Mainz 05 (Posch, Mwene, Veratschnig)
  • HNK Rijeka – Racing Straßburg

Die Viertelfinal-Partien steigen am 9. beziehungsweise 16. April, das Halbfinale folgt am 30. April beziehungsweise 7. Mai, ehe am 27. Mai in Leipzig das Finale ausgetragen wird.

Conference League
27.02.2026 14:55
