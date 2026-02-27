Oliver Glasner kennt seinen Gegner im Achtelfinale

Guide Elisabeth Aigner sagt für Paralympics ab
Oliver Glasner kennt seinen Achtelfinal-Gegner in der Conference League. Der österreichische Star-Trainer trifft mit Crystal Palace auf AEK Larnaca. Der FSV Mainz 05, bei dem Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig unter Vertrag stehen, duelliert sich mit Sigma Olmütz.
Die Auslosung der Fußball-Conference-League der Männer am Freitag in Nyon hat folgende Achtelfinal-Paarungen (12. bzw. 19. März) ergeben:
Die Viertelfinal-Partien steigen am 9. beziehungsweise 16. April, das Halbfinale folgt am 30. April beziehungsweise 7. Mai, ehe am 27. Mai in Leipzig das Finale ausgetragen wird.
