Supermarkt überarbeitet KI-Bot nach Beschwerden

Supermarkt-Kunden hatten sich darüber beschwert, dass „Olive“ am Telefon ihre angebliche Mutter und deren Geburtstag erwähnt hatte. Die auf KI basierende Einkaufsassistentin soll eigentlich am Telefon etwa bei Produktsuche oder Sendungsverfolgung helfen. Wie ein Nutzer im Online-Dienst Reddit berichtete, fragte „Olive“ ihn dabei auch nach seinem Geburtsdatum – „und als ich es nannte, fing sie an, wirres Zeug darüber zu reden, dass ihre Mutter im selben Jahr geboren wurde“.