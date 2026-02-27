Internet rätselt: Können Sie die Schere sehen?

„Im Bild ist eine Schere zu sehen?“

In sozialen Medien scheint die Schere auch eher unsichtbar bis schwer zu finden zu sein. „Auf dieser Aufnahme ist eine Schere zu sehen?“, liest man häufig. Oft wird auch KI-Assistent Grok um Hilfe gebeten. „Grok, wo ist sie?“ „Trotz Hinweis nichts gefunden“, schreiben andere User; doch immer wieder freuen sich manche über nur „drei“ oder „vier“ Sekunden Suchzeit.