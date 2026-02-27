Vorteilswelt
Hitzige Kontroverse

Internet rätselt: Können Sie die Schere sehen?

Viral
27.02.2026 12:12
Sichtbar, oder nicht? Im Internet spalten sich die Gemüter über eine Schere.
Sichtbar, oder nicht? Im Internet spalten sich die Gemüter über eine Schere.(Bild: oatawa - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Blau-Schwarz oder doch Weiß-Gold? Erinnern Sie sich, als das Foto eines Kleides im Jahr 2015 das Internet stürmte und sich hitzige Diskussionen über die korrekten Farben des Stoffes entfachten? Nun sorgt die Aufnahme einer Schublade für Gesprächsstoff. Das Suchobjekt: eine gewöhnliche Haushaltsschere.

Eine neue virale Herausforderung macht in sozialen Netzwerken die Runde. Das Thema: Finde die Schere auf dem Foto (siehe unten).

Eine im Internet verbreitete „Legende“ besagt: Angeblich erblicken Frauen diese in weniger als fünf Sekunden, wohingegen viele Männer diese überhaupt nicht sehen (können).

„Im Bild ist eine Schere zu sehen?“
In sozialen Medien scheint die Schere auch eher unsichtbar bis schwer zu finden zu sein. „Auf dieser Aufnahme ist eine Schere zu sehen?“, liest man häufig. Oft wird auch KI-Assistent Grok um Hilfe gebeten. „Grok, wo ist sie?“ „Trotz Hinweis nichts gefunden“, schreiben andere User; doch immer wieder freuen sich manche über nur „drei“ oder „vier“ Sekunden Suchzeit.

„Sehtest“ in krone.at-Redaktion
Ein Test in der Redaktion zeigt: Sowohl männliche als auch weibliche Kollegen brauchten teils bis zu einigen Minuten, um die Schere zu erspähen. Nur eine Kollegin fand sie „sofort“. Eine – weder weit- noch kurzsichtige – Geschlechtsgenossin hingegen musste sich geschlagen geben.

„Ohne Hinweis eines Kollegen sowie Groks Lagebeschreibung hätte ich die Schere wohl nie gefunden. Dabei ist sie – jetzt, da ich über ihren Verbleib aufgeklärt wurde – eindeutig auszumachen.“ 

Achtung, Spoiler!
Lesen Sie nicht weiter, wenn Sie die Lösung nicht erfahren wollen. Die Schere ist ganz oben im Bild am linken Rand der Schublade zu sehen. Sie hat einen mintgrünen Griff, die Spitze zeigt nach unten.

Verraten Sie uns gerne in den Storykommentaren, ob und wie bald Sie die Schere gefunden haben.

Viral
27.02.2026 12:12
