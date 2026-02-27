17-Jährige zum dritten Mal wegen Terror verurteilt

Mit IS-Stofftasche am Praterstern

„Jetzt habe ich Ihnen die letzten beiden Male mit auf den Weg gegeben, dass das aufhören muss“, so Hautz. Er spricht von der Verbreitung von IS-Propaganda. Erstmals wurde das Mädchen im Juli 2023, da war sie gerade einmal 15 Jahre alt, von der Polizei am Praterstern aufgehalten – mit einer IS-Stofftasche über der Schulter. Da lautete das Urteil: 15 Monate auf Bewährung und ein Deradikalisierungsprogramm. Zwei Monate später verschickte sie wieder Terror-Videos. Dafür fasste sie schon eine teilbedingte Haftstrafe aus.