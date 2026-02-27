Kreml bestätigt Plan für trilaterale Verhandlungen

Am Donnerstag haben Vertreter der USA und der Ukraine in Genf über den Wiederaufbau der Ukraine sowie die nächste trilaterale Verhandlungsrunde gesprochen. Wichtig seien auch humanitäre Fragen, sagte der ukrainische Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umerow. Die Ukraine hoffe auf mögliche Austausche. Umerow traf unter anderem auf den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. „Wir arbeiten am Abschluss der Sicherheitsparameter, wirtschaftlicher Lösungen und einer Abstimmung der Positionen, welche die Grundlage für weitere Einigungen bilden“, teilte Umerow mit.