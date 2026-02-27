Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa

Tesla will 2026 auch die Produktion des Roboters Optimus starten. Musk hatte in Aussicht gestellt, dass sie bis Ende 2027 „der Öffentlichkeit“ zum Verkauf angeboten werden könnten. „Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren“, sagte Musk. „Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt.“