Optimistischer Plan

Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa

Digital
27.02.2026 13:51
Elon Musk gibt sich optimistisch, was die Pläne für autonomes Fahren sowie zur Einführung seines ...
Elon Musk gibt sich optimistisch, was die Pläne für autonomes Fahren sowie zur Einführung seines Roboters Optimus anbelangt.(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Sebastian Gollnow, APA/dpa-Zentralbild POOL/Patrick Pleul)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tesla-Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter. „Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto“, sagte Musk in einem eigenen Videointerview auf X.

Der Elektroautohersteller verfüge „über die fortschrittlichste KI für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen“, ergänzte Musk. In den Niederlanden soll die Zulassung bereits am 20. März erfolgen.

In diesem Jahr soll zudem die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. „Ich glaube, dass es dieses Jahr technisch möglich sein wird, in einem Tesla einzuschlafen und am Zielort wieder aufzuwachen“, merkte Musk dazu an.

Tesla will 2026 auch die Produktion des Roboters Optimus starten. Musk hatte in Aussicht gestellt, dass sie bis Ende 2027 „der Öffentlichkeit“ zum Verkauf angeboten werden könnten. „Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren“, sagte Musk. „Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt.“

Wettrennen gegen Google-Schwester Waymo
Bisher hat Tesla nur einige fahrerlose Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz, die noch von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet werden. Musk plant, dass Tesla in wenigen Jahren die Nummer eins beim autonomen Fahren und Robotaxis sein soll. Die Google-Schwesterfirma Waymo betreibt bereits in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen.

Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras anstatt eines Lidars auszukommen. Das bisherige Kerngeschäft von Tesla, der Verkauf von Autos, schrumpft derzeit. In Grünheide bei Berlin steht die einzige Autofabrik des Elektroautobauers in Europa.

Digital
27.02.2026 13:51
