Feuerwehr zugeparkt: „Wie blöd kann man nur sein?“

Regelmäßig wird das Feuerwehrhaus im Tiroler Axams zugeparkt – trotz mehrerer Verbotsschilder, die es so eigentlich gar nicht brauchen sollte. Stichwort: Hausverstand! Doch einige scheinen darauf einfach zu pfeifen! Die Feuerwehr greift jetzt durch und zeigt ausnahmslos an. Der „Krone“-Bericht darüber löste unzählige Reaktionen aus.
„Wir glauben, viele sind sich gar nicht bewusst, dass es sich beim Zuparken einer Feuerwehrausfahrt um eine fahrlässige und strafbare Handlung handelt und welche Folgen das alles haben könnte“, so der Axamer Feuerwehrchef Andreas Mair am Donnerstag im „Krone“-Gespräch.
Diskussionen und Beschimpfungen
Man habe „lange auf freundliche Art und Weise versucht und oft auch das persönliche Gespräch gesucht“, betonte Mair weiter. Gebessert habe sich die Situation nicht. Ja, man sei sogar „unnötigen und sinnlosen“ Diskussionen ausgesetzt gewesen und habe sich teils auch beschimpfen lassen müssen.
Jetzt ist Schluss, die Geduld der Feuerwehr am Ende. „Es geht nicht mehr. Künftig werden solche Parkvergehen ausnahmslos angezeigt!“
Sogar Einstein wurde ins Spiel gebracht
Der „Krone“-Bericht sorgte für Aufsehen und für rege Diskussionen unter den Usern. So meinte etwa „Mosaik777“: „Ganz ehrlich: wie blöd muss man sein, sich vor die Einfahrt einer Feuerwehrwache zu stellen?“
„JaOla76“ ging noch einen Schritt weiter und zitierte den wohl bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte, Albert Einstein: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit ...“
Weitere Reaktionen von „Krone“-Usern:
Ein Fahrzeug falsch abzustellen, ist wahrscheinlich jedem schon irgendwann mal passiert. Ich gebe zu, auch ich habe mein Fahrzeug, wenn auch nur kurz, schon in einer Parkverbotszone abgestellt, aber niemals, ... die Betonung liegt auf „niemals“ ..., vor einer Feuerwehrausfahrt.
Helmut2877718
auf krone.at
Ich verstehe nicht, warum das bis jetzt geduldet wurde! Sofort abschleppen lassen! Das ist eine absolute Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften.
Austria 2020
auf krone.at
Gegen jeden einzelnen ein Führerscheinentzugsverfahren einleiten. Wenn man so parkt, ist man ganz offensichtlich geistig nicht reif genug, ein Fahrzeug zu lenken ...
Notchinator
auf krone.at
Da gibt es nichts zu diskutieren. Sofort abschleppen und Anzeige, kein lächerliches Organmandat.
Hgwy
auf krone.at
Mit einem Schneepflug könnte man die Ausfahrt freimachen.
Der-Kritische
auf krone.at
Da fehlt es den Falschparkenden an Gehirnmasse und diese sollte nach einer Anzeige untersucht werden!
Mosaik777
auf krone.at
Wer eine Ausfahrt von Feuerwehr oder Rettung zuparkt, gefährdet Menschenleben.
Angorakarpfen
auf krone.at
Gar nicht diskutieren, sofort abschleppen! Zufahrten für Einsatzfahrzeuge sind ausnahmslos freizuhalten.
Andreas3616
auf krone.at
Die Feuerwehr war bislang viel zu nett. Es ist sehr gefährlich, eine Wehr zuzuparken. Sofort abschleppen und maximal bestrafen.
DarthPutina
auf krone.at
Auch andere Wehren kämpfen mit Problem
Die Feuerwehr Axams steht mit diesem Problem übrigens nicht alleine da. Auch andere Wehren in ganz Österreich haben immer wieder mit Falschparkern zu kämpfen. Der Axamer Feuerwehrkommandant Andreas Mair appellierte noch einmal an die Vernunft: „Wir haben uns freiwillig und unentgeltlich dazu bereiterklärt, unseren Mitmenschen zu helfen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchem Wochentag. Bei jedem Wetter. Aber: Ihr müsst uns unsere Aufgaben auch erfüllen lassen!“
Sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen
Und wer weiterhin auf das Parkverbot pfeift, der wird das schon bald in seinem Geldbeutel spüren. Das Parken in einer Feuerwehrzufahrt (Feuerwehrzone) ist in Österreich ein schweres Verwaltungsdelikt, das mit hohen Geldstrafen bis zu 726 Euro geahndet werden kann.
Sollte ein Einsatz durch das falsch geparkte Auto verzögert werden, können dem Halter zusätzlich zivilrechtliche Schadenersatzforderungen drohen. Im Ernstfall könnte es auch strafrechtliche Konsequenzen geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.