Reaktionen auf Bericht

Feuerwehr zugeparkt: „Wie blöd kann man nur sein?“

Tirol
27.02.2026 16:00
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Regelmäßig wird das Feuerwehrhaus im Tiroler Axams zugeparkt – trotz mehrerer Verbotsschilder, die es so eigentlich gar nicht brauchen sollte. Stichwort: Hausverstand! Doch einige scheinen darauf einfach zu pfeifen! Die Feuerwehr greift jetzt durch und zeigt ausnahmslos an. Der „Krone“-Bericht darüber löste unzählige Reaktionen aus.

„Wir glauben, viele sind sich gar nicht bewusst, dass es sich beim Zuparken einer Feuerwehrausfahrt um eine fahrlässige und strafbare Handlung handelt und welche Folgen das alles haben könnte“, so der Axamer Feuerwehrchef Andreas Mair am Donnerstag im „Krone“-Gespräch.

Diskussionen und Beschimpfungen
Man habe „lange auf freundliche Art und Weise versucht und oft auch das persönliche Gespräch gesucht“, betonte Mair weiter. Gebessert habe sich die Situation nicht. Ja, man sei sogar „unnötigen und sinnlosen“ Diskussionen ausgesetzt gewesen und habe sich teils auch beschimpfen lassen müssen.

Jetzt ist Schluss, die Geduld der Feuerwehr am Ende. „Es geht nicht mehr. Künftig werden solche Parkvergehen ausnahmslos angezeigt!“

Immer wieder blockieren parkende Autos die Feuerwehrausfahrt (links). Solche Bereiche gelten als ...
Immer wieder blockieren parkende Autos die Feuerwehrausfahrt (links). Solche Bereiche gelten als strikte Abschleppzone.(Bild: FF Axams, Christof Birbaumer)

Sogar Einstein wurde ins Spiel gebracht
Der „Krone“-Bericht sorgte für Aufsehen und für rege Diskussionen unter den Usern. So meinte etwa „Mosaik777“: „Ganz ehrlich: wie blöd muss man sein, sich vor die Einfahrt einer Feuerwehrwache zu stellen?“

„JaOla76“ ging noch einen Schritt weiter und zitierte den wohl bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte, Albert Einstein: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit ...“

Weitere Reaktionen von „Krone“-Usern:

Ein Fahrzeug falsch abzustellen, ist wahrscheinlich jedem schon irgendwann mal passiert. Ich gebe zu, auch ich habe mein Fahrzeug, wenn auch nur kurz, schon in einer Parkverbotszone abgestellt, aber niemals, ... die Betonung liegt auf „niemals“ ..., vor einer Feuerwehrausfahrt.

Helmut2877718

auf krone.at

Ich verstehe nicht, warum das bis jetzt geduldet wurde! Sofort abschleppen lassen! Das ist eine absolute Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften.

Austria 2020

auf krone.at

Gegen jeden einzelnen ein Führerscheinentzugsverfahren einleiten. Wenn man so parkt, ist man ganz offensichtlich geistig nicht reif genug, ein Fahrzeug zu lenken ...

Notchinator

auf krone.at

Da gibt es nichts zu diskutieren. Sofort abschleppen und Anzeige, kein lächerliches Organmandat.

Hgwy

auf krone.at

Mit einem Schneepflug könnte man die Ausfahrt freimachen.

Der-Kritische

auf krone.at

Feuerwehrhäuser zuparken? Ein absolutes No-Go!
Feuerwehrhäuser zuparken? Ein absolutes No-Go!(Bild: Christof Birbaumer)

Da fehlt es den Falschparkenden an Gehirnmasse und diese sollte nach einer Anzeige untersucht werden!

Mosaik777

auf krone.at

Wer eine Ausfahrt von Feuerwehr oder Rettung zuparkt, gefährdet Menschenleben.

Angorakarpfen

auf krone.at

Gar nicht diskutieren, sofort abschleppen! Zufahrten für Einsatzfahrzeuge sind ausnahmslos freizuhalten.

Andreas3616

auf krone.at

Die Feuerwehr war bislang viel zu nett. Es ist sehr gefährlich, eine Wehr zuzuparken. Sofort abschleppen und maximal bestrafen.

DarthPutina

auf krone.at

Auch andere Wehren kämpfen mit Problem
Die Feuerwehr Axams steht mit diesem Problem übrigens nicht alleine da. Auch andere Wehren in ganz Österreich haben immer wieder mit Falschparkern zu kämpfen. Der Axamer Feuerwehrkommandant Andreas Mair appellierte noch einmal an die Vernunft: „Wir haben uns freiwillig und unentgeltlich dazu bereiterklärt, unseren Mitmenschen zu helfen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchem Wochentag. Bei jedem Wetter. Aber: Ihr müsst uns unsere Aufgaben auch erfüllen lassen!“

Lesen Sie auch:
Drei Verbotsschilder sind allein auf diesem Bild zu sehen, trotzdem parken fünf (!) Autos direkt ...
Geht um Leben und Tod
Zugeparkt! Feuerwehr ist jetzt mit Geduld am Ende
26.02.2026

Sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen
Und wer weiterhin auf das Parkverbot pfeift, der wird das schon bald in seinem Geldbeutel spüren. Das Parken in einer Feuerwehrzufahrt (Feuerwehrzone) ist in Österreich ein schweres Verwaltungsdelikt, das mit hohen Geldstrafen bis zu 726 Euro geahndet werden kann.

Sollte ein Einsatz durch das falsch geparkte Auto verzögert werden, können dem Halter zusätzlich zivilrechtliche Schadenersatzforderungen drohen. Im Ernstfall könnte es auch strafrechtliche Konsequenzen geben.

