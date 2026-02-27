Feuerwehr zugeparkt: „Wie blöd kann man nur sein?“

Auch andere Wehren kämpfen mit Problem

Die Feuerwehr Axams steht mit diesem Problem übrigens nicht alleine da. Auch andere Wehren in ganz Österreich haben immer wieder mit Falschparkern zu kämpfen. Der Axamer Feuerwehrkommandant Andreas Mair appellierte noch einmal an die Vernunft: „Wir haben uns freiwillig und unentgeltlich dazu bereiterklärt, unseren Mitmenschen zu helfen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchem Wochentag. Bei jedem Wetter. Aber: Ihr müsst uns unsere Aufgaben auch erfüllen lassen!“