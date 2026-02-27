So sehen Österreicher die US-Politik unter Trump

Die Wahrnehmung der USA unter Präsident Donald Trump hat sich in Österreich weiter verschlechtert. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach bewerten bereits 79 Prozent die Vereinigten Staaten unter Trump negativ.
Im Oktober 2025 waren es noch 69 Prozent. Befragt wurden 1000 Personen in Österreich, die mindestens 16 Jahre alt sind und das Internet nutzen. Nur weniger als jede fünfte Person (17 Prozent) davon betrachtet die USA als „eher einen Partner“ der EU. Die überwiegende Mehrheit (70 Prozent) sieht die Vereinigten Staaten hingegen als Konkurrenten und gar Gefahr für die EU (60 Prozent). Sie wollen mehr Unabhängigkeit von dem Land (68 Prozent) und sehen es nicht als zielführend an, mit den USA Kompromisse zu suchen (25 Prozent dafür).
Je nach Thema wird die Politik des Weißen Hauses unterschiedlich bewertet. Am meisten Verständnis haben die Befragten für Donald Trumps Kampf gegen Kriminalität und für nationale Sicherheit (69 Prozent), gefolgt von strenger Migrationspolitik (53 Prozent) und der Stärkung des Militärs (46 Prozent). Am kritischsten sehen die befragten Österreicherinnen und Österreicher Trumps hartes Vorgehen gegenüber anderen Ländern wie Grönland und Venezuela: Mehr als acht von zehn Personen (83 Prozent) haben dafür kein Verständnis.
Wenig Verständnis für „America First“
Überwiegend Ablehnung gibt es außerdem für den Schutz der US-Wirtschaft, beispielsweise durch Zölle (63 Prozent), die Antidiversitätspolitik (61 Prozent), die „America First“-Außenpolitik (66 Prozent) und für Zweifel am Klimawandel und Kritik an etablierten Medien (jeweils 68 Prozent). Mit der „America-First“-Politik sind zum Beispiel der Rückzug aus internationalen Abkommen und eine kritische Haltung zur NATO gemeint.
Mehr als zwei Drittel (76 Prozent) der Befragten sagten aus, die internationale Politik der USA destabilisiere die Welt. Noch weniger vertrauen sie allerdings Russlands Politik. Hier sind ungefähr acht von zehn Befragten (81 Prozent) der Ansicht, dass diese destabilisierend sei. Über China sagt das ungefähr jede zweite Person (54 Prozent). Am besten schneidet in dieser Frage die EU ab: Hier ist jede zweite Person der Meinung, dass diese Politik die Welt stabilisiert.
