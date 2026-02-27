So sehen Österreicher die US-Politik unter Trump

Im Oktober 2025 waren es noch 69 Prozent. Befragt wurden 1000 Personen in Österreich, die mindestens 16 Jahre alt sind und das Internet nutzen. Nur weniger als jede fünfte Person (17 Prozent) davon betrachtet die USA als „eher einen Partner“ der EU. Die überwiegende Mehrheit (70 Prozent) sieht die Vereinigten Staaten hingegen als Konkurrenten und gar Gefahr für die EU (60 Prozent). Sie wollen mehr Unabhängigkeit von dem Land (68 Prozent) und sehen es nicht als zielführend an, mit den USA Kompromisse zu suchen (25 Prozent dafür).