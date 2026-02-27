Kraft mit Glück qualifiziert, Embacher Erster

Embacher konnte zufrieden lächeln. „Das war sehr cool, der ganze Tag schon. Das Niveau ist sehr hoch gerade. Ich hab‘s mir erhofft und habe gewusst, dass ich beim Skifliegen gut drauf bin“, sagte der Super-Team-Olympiasieger im ORF. Dennoch werde Prevc der Kandidat zum Schlagen sein. „Es gibt mir aber sehr viel Selbstvertrauen, dass alle drei Flüge sehr gut waren, obwohl Fehler drinnen waren.“ Happy war auch Tschofenig, der vor 5.200 Zuschauern und nach 212 Metern Vierter wurde. „Ich hab mir nach dem Sprung nicht erwartet, dass ich Vierter bin. Es war springerisch und flugmäßig sicher schon besser“, sagte der Kärntner, der zuletzt eine Formkrise erlebt hatte.