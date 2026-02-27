Zeitungszusteller vertrieben Bergbahn-Einbrecher

Einbruchalarm am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Alpbachtal: Ein maskiertes Duo hatte sich Zutritt zu einem Bergbahn-Gebäude verschafft. Die Kriminellen ergriffen jedoch die Flucht, als sie plötzlich von Zeitungszustellern „gestört“ wurden. Es war dies nicht der erste Einbruch dieser Art in Tirol. Ist eine Bande aktiv?
Das war ein glücklicher zeitlicher Zufall: Als sich Freitag gegen 4 Uhr Zeitungszusteller dem Bergbahn-Gebäude in Reith im Alpbachtal näherten, kamen sie mutmaßlichen Einbrechern in die Quere.
Als die Maskierten die Zeitungszusteller bemerkten, ergriffen sie sofort zu Fuß die Flucht.
Die Ermittler von der Polizei
Fahndung verlief erfolglos
Die beiden maskierten Personen ergriffen daraufhin sofort zu Fuß die Flucht. Die Zusteller alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifen eine Fahndung unternahm. „Diese verlief leider erfolglos“, heißt es von den Ermittlern.
Polizei hofft auf Hinweise
Den Tätern dürfte es gelungen sein, eine Seitentür des Gebäudes aufzubrechen. Im Anschluss wollten sie offenbar in die daneben liegenden Büroräumlichkeiten vordringen. Durch das Aufbrechen entstand Sachschaden, an Beute gelangten die Unbekannten jedoch angeblich nicht.
Der Einbruch in Reith war nicht der erste derartige Fall in jüngster Vergangenheit: Im Februar kam es auch schon im Pillerseetal und in Osttirol zu Einbrüchen bei Bergbahnen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kramsach unter der Telefonnummer: 059 133/7213.
