Zeitungszusteller vertrieben Bergbahn-Einbrecher

Einbruchalarm am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Alpbachtal: Ein maskiertes Duo hatte sich Zutritt zu einem Bergbahn-Gebäude verschafft. Die Kriminellen ergriffen jedoch die Flucht, als sie plötzlich von Zeitungszustellern „gestört“ wurden. Es war dies nicht der erste Einbruch dieser Art in Tirol. Ist eine Bande aktiv?