Allrounder Schwarz wird wieder zum Alles-Fahrer!

Einen Tag machte Marco Schwarz Pause in der Heimat, danach ging es zum Training auf den Rennhang ins slowenische Kranjska Gora. Nach den enttäuschenden Olympischen Spielen in Bormio, wo „Blacky“ die erhoffte Medaille verpasste, verzichtete er auf Trübsal blasen. „Ich habe es schnell abgehakt“, bekräftigte er. „Vielleicht auch, weil ich das Thema generell nicht so groß sehe – natürlich wäre es irrsinnig schön, wenn man dort eine Medaille macht. Aber ich habe das ganze Thema Olympia nie so gehyped.“