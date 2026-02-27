Vorteilswelt
Abfahrts-Comeback

Allrounder Schwarz wird wieder zum Alles-Fahrer!

Ski Alpin
27.02.2026 14:00
Marco Schwarz kehrt in Garmisch zurück auf die Abfahrtspiste.
Marco Schwarz kehrt in Garmisch zurück auf die Abfahrtspiste.(Bild: GEPA)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

794 Tage nach seinem schweren Sturz in Bormio kehrt Marco Schwarz am Samstag in Garmisch auch rennmäßig zurück auf die Abfahrtsskier. Im Vorfeld sprach der 30-jährige Kärntner mit der „Krone“ über sein bevorstehendes Downhill-Comeback, die Olympia-Enttäuschung und seinen intensiven Fahrplan bis zum Saisonende. 

0 Kommentare

Einen Tag machte Marco Schwarz Pause in der Heimat, danach ging es zum Training auf den Rennhang ins slowenische Kranjska Gora. Nach den enttäuschenden Olympischen Spielen in Bormio, wo „Blacky“ die erhoffte Medaille verpasste, verzichtete er auf Trübsal blasen. „Ich habe es schnell abgehakt“, bekräftigte er. „Vielleicht auch, weil ich das Thema generell nicht so groß sehe – natürlich wäre es irrsinnig schön, wenn man dort eine Medaille macht. Aber ich habe das ganze Thema Olympia nie so gehyped.“ 

Mehr Krone+ Artikel

Ski Alpin
27.02.2026 14:00
