Allrounder Schwarz wird wieder zum Alles-Fahrer!

794 Tage nach seinem schweren Sturz in Bormio kehrt Marco Schwarz am Samstag in Garmisch auch rennmäßig zurück auf die Abfahrtsskier. Im Vorfeld sprach der 30-jährige Kärntner mit der „Krone“ über sein bevorstehendes Downhill-Comeback, die Olympia-Enttäuschung und seinen intensiven Fahrplan bis zum Saisonende.
Einen Tag machte Marco Schwarz Pause in der Heimat, danach ging es zum Training auf den Rennhang ins slowenische Kranjska Gora. Nach den enttäuschenden Olympischen Spielen in Bormio, wo „Blacky“ die erhoffte Medaille verpasste, verzichtete er auf Trübsal blasen. „Ich habe es schnell abgehakt“, bekräftigte er. „Vielleicht auch, weil ich das Thema generell nicht so groß sehe – natürlich wäre es irrsinnig schön, wenn man dort eine Medaille macht. Aber ich habe das ganze Thema Olympia nie so gehyped.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.