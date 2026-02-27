VAR bleibt weitere acht Jahre in der Bundesliga

„Die Einführung des VAR hat den Fußball – bei allem nach wie vor vorhandenem Gesprächsstoff – jedenfalls gerechter gemacht. In diesem Sinne und für einen professionellen Meisterschaftsbetrieb haben sich die Clubs auch in Zeiten finanzieller Herausforderungen für die Fortführung des VAR entschieden“, sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer in einer Aussendung. Das System von Sportec Solutions, einem Unternehmen mit Sitz in München, kommt unter anderem in der deutschen Bundesliga, in Spanien, Portugal und der Major League Soccer (MLS) zum Einsatz.