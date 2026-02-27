Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langfristiger Vertrag

VAR bleibt weitere acht Jahre in der Bundesliga

Bundesliga
27.02.2026 15:46
Schiedsrichter werden in der Bundesliga weiterhin auf den VAR setzen können.
Schiedsrichter werden in der Bundesliga weiterhin auf den VAR setzen können.(Bild: AFP/APA/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußball-Bundesliga setzt für die kommenden acht Saisonen weiter auf den Video Assistant Referee (VAR). Wie die Liga am Freitag mitteilte, wurde die Zukunft des Unterstützungssystems für Schiedsrichter nach intensiven Diskussionen und sorgfältiger Prüfung durch die Bundesliga und den ÖFB langfristig geklärt. Mit dem neuen technischen Dienstleister Sportec Solutions wurde ein Achtjahresvertrag abgeschlossen, die Liga hat eine einmalige Ausstiegsoption nach vier Saisonen.

0 Kommentare

„Die Einführung des VAR hat den Fußball – bei allem nach wie vor vorhandenem Gesprächsstoff – jedenfalls gerechter gemacht. In diesem Sinne und für einen professionellen Meisterschaftsbetrieb haben sich die Clubs auch in Zeiten finanzieller Herausforderungen für die Fortführung des VAR entschieden“, sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer in einer Aussendung. Das System von Sportec Solutions, einem Unternehmen mit Sitz in München, kommt unter anderem in der deutschen Bundesliga, in Spanien, Portugal und der Major League Soccer (MLS) zum Einsatz.

Der Liga sei es gelungen, „die Kosten zu senken und einen renommierten Partner mit einem qualitativ hochwertigen Angebot zu gewinnen“, hieß es in der Mitteilung. Der ursprüngliche VAR-Vertrag wäre mit Saisonende ausgelaufen. Die langfristige Bindung biete nun die Möglichkeit, dass sich der österreichische Fußball, die Schiedsrichter und die technischen Innovationen im VAR-Bereich weiterentwickeln, um international attraktiv und wettbewerbsfähig zu sein, erklärte Ali Hofmann, Leiter des „Referee Departments“ im ÖFB. In der österreichischen Bundesliga ist der VAR seit der Saison 2021/22 aktiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
27.02.2026 15:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.659 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
107.497 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.043 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1233 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
1063 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Mehr Bundesliga
Langfristiger Vertrag
VAR bleibt weitere acht Jahre in der Bundesliga
Krone Plus Logo
Hosiner nach Eklat
„So etwas hat im Fußball nichts zu suchen“
In Saison 2023/24
ÖFB-Oberhaus-Klubs hatten Umsatz von 315 Mio. Euro
Bundesliga-News
Sturm-Duo an Bord – einer musste aber abbrechen
OP am Donnerstag
Austria-Stürmer Boateng fällt einige Wochen aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf