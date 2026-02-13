Vorteilswelt
Foto rührt zu Tränen

Ribeiro: „Letzter Abschied“ von James Van der Beek

Society International
13.02.2026 08:43
Es war der „letzte Abschied“ von James Van der Beek: Alfonso Ribeiro veröffentlichte nun ein ...
Es war der „letzte Abschied“ von James Van der Beek: Alfonso Ribeiro veröffentlichte nun ein Foto, das zu Tränen rührt.(Bild: instagram.com/therealalfonsoribeiro)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist ein Bild, das zu Tränen rührt: „Prinz von Bel-Air“-Star Alfonso Ribeiro hält James Van der Beek fest im Arm. Es war sein „letzter Abschied“ von seinem Freund, wie dieser nun schreibt. Denn am Wochenende besuchte Ribeiro den „Dawson‘s Creek“-Star ein letztes Mal, bevor dieser den Kampf gegen den Darmkrebs verlor.

Der Tod von James Van der Beek sorgt für Bestürzung – nicht nur bei den Fans des Schauspielers, sondern vor allem auch bei den guten Freunden des Stars. Einer von ihnen: Alfonso Ribeiro, der einst neben Will Smith in der 90er-Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ zu sehen war. 

„Ich vermisse ihn schon jetzt sehr“
Einen Tag nach dem Tod von Van der Beek am Mittwoch veröffentlichte der Schauspieler nun ein Foto, das von der tiefen Freundschaft der beiden zeugt: Es zeigt, wie Ribeiro seinen Freund fest im Arm hält, den Kopf an seinen legt.

Es war das letzte Mal, dass er James Van der Beek gesehen hatte, wie Ribeiro zu der intimen Aufnahme schrieb: „Dies wurde von Kimberly (Van der Beeks Ehefrau, Anm.) aufgenommen, nur wenige Minuten, bevor ich mich verabschiedet habe.“

Und weiter: „Mein letzter Moment war, ihn ein letztes Mal zum Lachen zu bringen. Ich vermisse ihn schon jetzt sehr.“

„Freund, Bruder, Lebensbegleiter“
Van der Beek nahm 2019 an der US-Version unserer „Dancing Stars“ teil, Ribeiro moderierte die Livetour der Show. Die Schauspieler waren bis zuletzt beste Freunde, wie der „Prinz von Bel-Air“-Star, der Patenonkel von Van der Beeks siebenjähriger Tochter Gwendolyn ist, in einem weiteren Beitrag schrieb. „Er war mein wahrer Freund, Bruder und Lebensbegleiter. Ich war während dieser schrecklichen Reise, den Krebs zu besiegen, an seiner Seite.“

Van der Beek und seine Frau Kimberly hätten sein Leben verändert, schrieb Ribeiro weiter: „Ich werde ihnen für immer für alles, was sie mir und meiner Familie gegeben haben, dankbar sein. Er wird für immer in meinem Herzen leben. Ich werde immer für ihre Kinder da sein. Ich werde meine Rolle als Gwens Patenonkel immer als eine der wichtigsten Rollen meines Lebens betrachten.“

Am Ende seines Abschieds richtete Ribeiro die Worte direkt an seinen Freund, schrieb: „Ich liebe dich, James, und ich weiß, dass ich einen Schutzengel habe, der über mich wacht. Mich dieses Wochenende verabschieden zu können, wird für immer bei mir bleiben. RIP, mein Bruder. RIP.“

Van der Beek verlor Kampf gegen Darmkrebs
Am Mittwoch machte Ehefrau Kimberly den Tod von James Van der Beek öffentlich. Ihr Ehemann sei am Morgen „friedlich verstorben“. Wie sie betonte, sei er „seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Würde begegnet“.

James Van der Beek hinterlässt Ehefrau Kimberly, vier Töchter und zwei Söhne.
„Finanziell ruiniert“
Familie von Van der Beek steht nun vor dem Nichts
12.02.2026
Trauer um „Dawson“
Serien-Star James Van Der Beek (48) ist tot
11.02.2026

James Van der Beek wurde als Dawson Leery in der Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ berühmt. Neben der Serie zählten auch Filme wie „Varsity Blues“ und diverse Gastauftritte – etwa in „How I Met Your Mother“ und „Modern Family“ – zu seiner Filmografie. 2024 machte er seine Darmkrebs-Erkrankung öffentlich.

