Lukaschenko lässt 123 politische Gefangene frei

Ales Beljazki erhielt 2022 in Haft den Friedensnobelpreis. Er war unter anderem Mitglied im Rat der einstigen Präsidentschaftskandidatin Swjatlana Zichanouskaja und gründete eine Menschenrechtsorganisation, die politische Gefangene und ihre Familien unterstützt. Auch der ehemalige weißrussische Präsidentschaftskandidat Viktor Babariko ist laut Berichten wieder in Freiheit. Es gab zunächst keine offizielle Liste der Freigelassenen. Offiziell wurden den politisch Gefangenen unter anderem Spionage, terroristische und extremistische Aktivitäten vorgeworfen.