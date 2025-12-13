Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Etwa Oppositionelle

Lukaschenko lässt 123 politische Gefangene frei

Außenpolitik
13.12.2025 15:37
Die weißrussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa
Die weißrussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa(Bild: AFP)

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat 123 politische Gefangene freigelassen. Darunter sind laut offiziellen Angaben etwa die bekannte Oppositionelle Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki.

0 Kommentare

Kolesnikowa führte 2020 die Proteste gegen Lukaschenko an, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahl gefälscht worden war. Sie wurde wegen einer angeblichen Beteiligung an einer „Verschwörung zur Machtergreifung“ zu elf Jahren Haft verurteilt. Laut der Opposition hat Kolesnikowa das Land bereits verlassen.

Ales Beljazki erhielt 2022 in Haft den Friedensnobelpreis. Er war unter anderem Mitglied im Rat der einstigen Präsidentschaftskandidatin Swjatlana Zichanouskaja und gründete eine Menschenrechtsorganisation, die politische Gefangene und ihre Familien unterstützt. Auch der ehemalige weißrussische Präsidentschaftskandidat Viktor Babariko ist laut Berichten wieder in Freiheit. Es gab zunächst keine offizielle Liste der Freigelassenen. Offiziell wurden den politisch Gefangenen unter anderem Spionage, terroristische und extremistische Aktivitäten vorgeworfen.

Lesen Sie auch:
Der mittlerweile aus der Haft entlassene Sergej Tichanowski (links) und Statkewitsch (rechts) im ...
Nach US-Deal
Belarussischer Dissident wieder in Haft
25.11.2025
„Schicksal unbekannt“
Belarus: Von 25 Polit-Häftlingen fehlt jede Spur
24.04.2025

Gespräche mit US-Gesandtem
Seit Juli 2024 hat das Land insgesamt mehr als 430 politische Gefangene aus der Haft entlassen. Vorausgegangen waren nun zweitägige Gespräche des US-Gesandten John Coale mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Minsk. Die US-Regierung hat versprochen, im Gegenzug mehrere Sanktionen gegen Belarus aufzuheben. Dabei geht es etwa um die Einfuhr von Kaliumkorbat, Bestandteil von Düngemitteln.

„Die Freilassung politischer Gefangener bedeutet, dass Lukaschenko den Schmerz westlicher Sanktionen versteht und versucht, sie zu lockern. Lukaschenko hat seine Politik nicht geändert“, sagte die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Er gehe weiter gegen Kritikerinnen und Kritiker vor, unterstütze auch den Krieg in der Ukraine.

Zitat Icon

 Lukaschenko hat seine Politik nicht geändert.

Belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja

Es handle sich um eine Reaktion auf „Bitten anderer Staatschefs“, teilte Lukaschenkos Pressedienst mit. Zudem erfolgten die Freilassungen „aus humanitären Gründen sowie aufgrund allgemeiner menschlicher und familiärer Werte“. Lukaschenko hatte zuletzt Dutzende Gefangene freigelassen und gesagt, dass Kolesnikowa dafür ein Gnadengesuch schreiben müsse.

Auch nach den jüngsten Entlassungen aus Gefängnissen sind noch Hunderte Kritikerinnen und Kritiker des Machthabers in Haft.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
157.371 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
151.705 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
145.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Außenpolitik
Rede auf CSU-Parteitag
Merz will Deutschland nun „von Grund auf“ sanieren
Etwa Oppositionelle
Lukaschenko lässt 123 politische Gefangene frei
Caritas-Chef warnt
„Letztes soziales Netz ist sehr löchrig geworden“
Vorschläge im Jänner
Wehrdienst: Arbeit der Kommission fast beendet
Forum
Einsparungen: Ist der Beamtenstaat zu aufgebläht?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf