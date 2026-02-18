US-Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

Politischer Aschermittwoch: Zwischen Reden & Bier
Die Industrieproduktion ist in den USA unerwartet gut ins Jahr gestartet: Die Notenbank Fed teilte am Mittwoch mit, dass diese im Jänner um 0,7 Prozent zugelegt habe – das ist der stärkste Anstieg seit fast einem Jahr.
Volkswirte hatten ein Plus von lediglich 0,4 Prozent erwartet. Allerdings hatte die Produktion im Vormonat weniger zugelegt als zunächst ermittelt. Im Dezember war die Fertigung um revidiert 0,2 Prozent gestiegen, nachdem zuvor nur ein Plus um 0,4 Prozent ermittelt worden war.
Kapazitätsauslastung etwas schlechter als erwartet
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Jänner um 0,5 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,5 Prozent gerechnet.
