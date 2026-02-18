Felix Gall bei UAE-Tour Etappenfünfter

Abrechnung von Shiffrin: „Habe alles hinterfragt!“
Nach Gold im Slalom
Felix Gall ist am Mittwoch auf der dritten Etappe der zur Radsport-World-Tour zählenden UAE-Tour an der fünften Stelle gelandet.
Der 27-jährige Osttiroler hatte nach 183 Kilometern von Umm al Quwain nach Jebel Mobrah 51 Sekunden Rückstand auf Sieger Antonio Tiberi aus Italien, der auch die Führung im Gesamtklassement übernahm. Gall schob sich 1:28 Minuten hinter Tiberi auf Rang acht. Der bisherige Gesamtleader und Topstar Remco Evenepoel fiel auf Platz elf zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.