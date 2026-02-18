Biathlon-Staffel der Damen ab 14.45 Uhr LIVE

Der Olympia-Slalom der Damen steht heute auf dem Programm. Wir berichten LIVE ab 10 Uhr, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Als Vorgeschmack auf das Einzel hat Anna Gandler am Sonntag wie Lisa Hauser bereits die Mixed-Staffel bestritten und mit dem ÖOC-Team Rang sieben belegt. Die Höhe habe ihr ziemlich zugesetzt. „Das war schon ein ziemlich beinhartes Rennen. Ich hoffe, dass es im Einzel besser wird.“
Gandler will Olympia an der Seite ihres Partners Emilien genießen
Trotz der Herausforderung will sie Olympia auch genießen. „Die Kulisse ist mega mit den Bergen im Hintergrund. Ich hoffe, dass wir eine schöne Zeit haben, und dass wir auch was feiern dürfen“, sagte die Tochter des früheren ÖSV-Langlauf- und Biathlonchefs Markus Gandler. Dass ihr in Antholz bisher noch nichts Herausragendes gelungen sei, spiele keine große Rolle. „Es ist eine andere Ausgangssituation. Es war immer die dritte Station, wo man ein bissl müde hinkommt. Jetzt hatten wir eine Pause. Grundsätzlich habe ich auf der Höhe schon gute Ergebnisse gemacht, so wie in Amerika drüben.“
Während sie im österreichischen Team gesetzt ist, hat ihr Partner Emilien Claude bei den sehr stark aufgestellten Franzosen einen schweren Stand. „Er hat die Kurve gekratzt und hat mit dem Bandscheibenvorfall wirklich keinen leichten Weg gehabt“, sagte Gandler. Olympia zu zweit zu erleben, sei jedenfalls ein großes Geschenk. „Es ist cool, das gemeinsam zu erleben. Wir bauen uns gegenseitig auf“, erzählte sie.
