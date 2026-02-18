Biathlon-Staffel der Damen ab 14.45 Uhr LIVE

Gandler will Olympia an der Seite ihres Partners Emilien genießen

Trotz der Herausforderung will sie Olympia auch genießen. „Die Kulisse ist mega mit den Bergen im Hintergrund. Ich hoffe, dass wir eine schöne Zeit haben, und dass wir auch was feiern dürfen“, sagte die Tochter des früheren ÖSV-Langlauf- und Biathlonchefs Markus Gandler. Dass ihr in Antholz bisher noch nichts Herausragendes gelungen sei, spiele keine große Rolle. „Es ist eine andere Ausgangssituation. Es war immer die dritte Station, wo man ein bissl müde hinkommt. Jetzt hatten wir eine Pause. Grundsätzlich habe ich auf der Höhe schon gute Ergebnisse gemacht, so wie in Amerika drüben.“