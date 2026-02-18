Abrechnung von Shiffrin: „Habe alles hinterfragt!“

„Ich habe alles hinterfragt“

Shiffrin gibt in ihrem sehr tiefgründigen und umfangreichen Posting aber auch ganz offen zu, dass sie während Olympia viele dunkle Gedanken hatte. „Ich habe diese Woche mehrfach alles infrage gestellt, was ich im Leben gelernt habe. Ich habe mich gefragt, wie viel Durchhaltevermögen ich in meinem Herzen habe, und ob ich das überhaupt tun sollte. Ich habe meine Zähigkeit und Hartnäckigkeit infrage gestellt. Ich habe hinterfragt. Und dann habe ich diese Fragen hinter mir gelassen und bin trotzdem in die Arena getreten – und ich habe gewonnen.“