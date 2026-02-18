Abrechnung von Shiffrin: „Habe alles hinterfragt!“

„Ich habe es geschafft, trotz meiner Angst, dem Adrenalin und der möglichen Kritik und Tiefschlägen von Menschen, die nichts wissen und nicht einmal versuchen, mich zu verstehen“, schreibt Mikaela Shiffrin unmittelbar nachdem sie Olympisches Gold im Slalom geholt hatte.
Shiffrin war acht Olympia-Rennen davor ohne Medaille geblieben, die Rekord-Weltcupsiegerin hat damit in Cortina auch ein gewisses Trauma überwunden. Ihr erstes Slalom-Gold im Zeichen der Fünf Ringe hatte sie 2014 in Sotschi geholt. Vier Jahre später wurde sie in Pyeongchang Olympiasiegerin im Riesentorlauf und holte 2018 auch Silber in der Kombination. In Mailand/Cortina hatte es für sie zuvor in der Teamkombination aus der Führungsposition heraus nur zu Rang vier gereicht, im Riesentorlauf war Shiffrin Elfte geworden. Der Druck war vor dem Slalom am Mittwoch also riesig, das spürte auch Shiffrin.
Die Slalom-Queen: „Ich stand am Start, schaute auf den Berg und die vor mir liegende Strecke und mein Herz rutschte mir in die Hose. Dennoch gab ich Gas, als der Countdown begann. Ich gab Gas, um zu jagen, ich gab Gas, um zu gewinnen. Ich gab Gas, um zu wagen und zu träumen. Ich gab Gas, um zu glauben – und ich habe gewonnen.“
„Ich habe alles hinterfragt“
Shiffrin gibt in ihrem sehr tiefgründigen und umfangreichen Posting aber auch ganz offen zu, dass sie während Olympia viele dunkle Gedanken hatte. „Ich habe diese Woche mehrfach alles infrage gestellt, was ich im Leben gelernt habe. Ich habe mich gefragt, wie viel Durchhaltevermögen ich in meinem Herzen habe, und ob ich das überhaupt tun sollte. Ich habe meine Zähigkeit und Hartnäckigkeit infrage gestellt. Ich habe hinterfragt. Und dann habe ich diese Fragen hinter mir gelassen und bin trotzdem in die Arena getreten – und ich habe gewonnen.“
