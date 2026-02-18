„Er schrieb ihr vor, was sie zu tun hatte“

Den Großteil der Gewalt-Vorwürfe bestritt der 29-Jährige. Zwei Vorfälle räumte er ein, darunter auch das Schlagen mit einem Gürtel. In seiner Erzählung spielte er sie auch herunter: Statt Haare ausreißen habe er nur an diesen gezogen, statt Würgen sei es nur ein Zwicken in den Hals gewesen. Als Begründung nannte er Alkohol- und Cannabis-Konsum. „Ich habe mich bei ihr gleich entschuldigt und ihr Blumen und Schokolade gekauft.“ Drohungen, Faustschläge, Eifersucht? All dies verneinte der Angeklagte.