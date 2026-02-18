Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Woi, I ku deitsch“

ORFler perplex! Gold-Brite redet auf Tirolerisch

Olympia
18.02.2026 17:40
Charlotte Banks und Huw Nightingale
Charlotte Banks und Huw Nightingale(Bild: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

„Woi, woi, i ku deitsch redn“ – wenn jemand mit solcher Klarheit auf Tirolerisch antwortet, aber nicht etwa Fabio Gstrein, Johannes Lamparter oder Manuel Feller, sondern Huw Nightingale heißt, dann kann das schon für Verwirrung sorgen. Wir verraten, was hinter dieser Verwirrung steckt und wieso darob sogar ein Wintersport-erfahrener ORF-Reporter vor laufender Kamera völlig perplex war …

0 Kommentare

Was passiert war: Alle rot-weiß-roten Augen waren im Finale beim Snowboard-Cross-Mixed eigentlich auf Pia Zerkhold und Jakob Dusek gerichtet, eine Medaille für Österreich schien in Griffweite – und wurde letztlich doch verpasst. Den Olympia-Sieg holte sich überraschend die britische Paarung Charlotte Banks und Huw Nightingale …

„Nice to meet you!“
Als ORF-Mann Andreas Blum zum Sieger-Interview schritt, ahnte er nicht, was nun passieren sollte – denn nach seiner Begrüßung mit „Nice to meet you“ wurde er schnell überrumpelt. Banks raunte ihm auf Englisch zu, dass er ruhig auf Österreichisch fragen könne, weil ihr Partner Nightingale der Sprache mächtig sei.

„He speaks German?“
„He speaks German? („Er spricht Deutsch?“)“, fragte Blum zunächst noch etwas ungläubig nach, woraufhin der 24-Jährige sein anfangs erwähntes „Woi, woi, i ku deitsch redn“ einbrachte. Auch danach sprudelte es auf Tirolerisch beinahe ohne Ende aus ihm heraus. Vor und während des finalen Laufs von Banks habe er „hoid ghofft auf die Goldene. I hobs afoch ned erwarten kenna bis sie ins Zü foat und i ihr a Umarmung gebn ku“.

Wie ein britischer Olympia-Sieger gerade in so breitem Unterländer Dialekt antworten kann, ist schnell erklärt: Als Nightingale fünf Jahre alt war, übersiedelte seine Familie aus dem nordwestenglischen Bolton nach Westendorf in Tirol. Sogar beim lokalen Fußball-Klub war er auf Amateur-Niveau aktiv …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
18.02.2026 17:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Fabio GstreinManuel Feller
ÖsterreichTirol
ORF
Kamera
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.449 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.863 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
122.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1223 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Wien
Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus
903 mal kommentiert
Ein „Quartier“ der Obdachlosen vor dem Rathaus
Mehr Olympia
Krone Plus Logo
Bronze im Freestyle
Die „Homies“ sahen die größte Show aller Zeiten
Der ÖSV-Frauenchef
Assinger: „Können erhobenen Hauptes heimfahren!“
„Woi, I ku deitsch“
ORFler perplex! Gold-Brite redet auf Tirolerisch
Posting nach Gold
Abrechnung von Shiffrin: „Habe alles hinterfragt!“
Russin trug Schild
Empörung in Kiew: „Nicht nur Trottel, sondern …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf