FPÖ-Parteikasse als Selbstbedienungsladen

„Die Sache tut mir sehr leid. Aber ich befand mich in einer massiven Stresssituation“, beteuert der Pensionist reumütig in der Verhandlung am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch. „Ich hatte in Kryptowährung investiert.“ An die Bitcoins sei er allerdings nie gekommen. Mit der Begründung, die Blockchain sei gesperrt, habe er laufend Nachzahlungen tätigen müssen, um die Freigabe der Bitcoins zu erwirken. „Da ich aber schon bei der Bank einen 500.000 Euro-Kredit zu zahlen habe, griff ich in meiner Verzweiflung in die Parteikasse.“ Doch die Malversationen flogen auf. In einem klärenden Gespräch mit dem Beschuldigten erstattete dieser Selbstanzeige bei der Polizei und trat aus der Partei aus.