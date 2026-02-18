Vorteilswelt
Große Sicherheitslücke

Wien: Unbekannte klettern für Video auf Häfn-Dach

Wien
18.02.2026 16:31
Der Blick (Bild links) aus deiner Gefängniszelle in der Justizanstalt Josefstadt. Das rechte ...
Der Blick (Bild links) aus deiner Gefängniszelle in der Justizanstalt Josefstadt. Das rechte Bild wurde von den Unbekannten vom Dach aus aufgenommen.
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Hannah Neudeck
Von Stefan Steinkogler und Hannah Neudeck

Auf dem sozialen Medium TikTok kursieren derzeit mehrere Videos, die für Aufsehen sorgen. Offenbar ist es mehreren Personen gelungen, eine Sicherheitslücke auszunutzen und auf das Dach der Justizanstalt Wien-Josefstadt zu klettern. Das Justizministerium ist zwar informiert, hat bislang aber keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen.

Eigentlich sollte man annehmen können, dass das größte Gefängnis Österreichs eines der sichersten Orte im ganzen Land ist. Doch dieser Vermutung machen Unbekannte offensichtlich einen satten Strich durch die Rechnung: Auf TikTok kursieren derzeit zahlreiche Videos, die auch der „Krone“ vorliegen, und das „graue Haus“ aus nächster Nähe filmen. Was steckt dahinter?

Über Baugerüst aufs Dach geklettert
Laut „Krone“-Informationen hat sich der Vorfall bereits Ende November bzw. Anfang Dezember zugetragen. Es dürfte sich dabei um vier maskierte Personen gehandelt haben, die von der Landesgerichtsstraße aus über ein Baugerüst – die Justizanstalt wird seit 2023 saniert – auf das Dach des neben der Justizanstalt gelegenen Gerichtsgebäudes geklettert sein dürften. Offenbar war es nicht das einzige Mal: Ein TikTok-Account veröffentlichte über längere Zeit Videos vom Dach, auf denen die Personen über das Dach laufen und auf die Hafträume zoomen. 

Videoaufnahmen der waghalsigen Aktion.
Videoaufnahmen der waghalsigen Aktion.
Die Unbekannten zoomten direkt auf die Häftlingszellen.
Die Unbekannten zoomten direkt auf die Häftlingszellen.

WEGA im Einsatz
Die Unbekannten sollen anschließend von der Spezialeinheit WEGA – vermutlich im Bereich des Besucherzentrums – vom Dach geholt worden sein. Wie ein Insider aus der Josefstadt der „Krone“ gegenüber bestätigte, befanden sich die „Kletterer“ jedoch zu keinem Zeitpunkt direkt auf dem Dach der Justizanstalt. Dieses ist nämlich aus Sicherheitsgründen durch massive Stacheldrahtrollen vom Gerichtsgebäude getrennt. 

Das Justizministerium ist auf Anfrage der „Krone“ zwar informiert, bisher wurden jedoch offenbar keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die „Zeit im Bild“ betonte in einem Beitrag, dass bei solchen waghalsigen Aktionen Gegenstände ins Gefängnis geschmuggelt werden könnten. 

Wien
18.02.2026 16:31
Wien
