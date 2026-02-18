Energydrinks: Wie gehen Sie mit der Gefahr um?

Gesundheitlicher Aspekt

Energydrinks sind für Kinder und Jugendliche definitiv gesundheitsschädlich, daran kann nicht gezweifelt werden. Eine Dose enthält im Schnitt die gleiche Menge Koffein wie drei Tassen Wiener Melange. Die Zuckermenge ist oftmals vergleichbar mit einer(!) ganzen Tafel Schokolade. So kann es leicht zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Komplikationen kommen: Herzrhythmusstörungen, Angstzustände, Schlafstörungen, Diabetes oder Adipositas können die Folge sein.