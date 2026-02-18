„Sport eint, es war Liebe auf das erste Training“

Moderatorin und Stylingexpertin Martina Reuter erzählt im krone.tv-Interview, wie sie in den vergangenen18 Monaten über 40 Kilo abnahm, ihren Körper transformierte und durch Disziplin, mentale Stärke und die richtige Ernährung den Hunger in den Griff bekam. Doch nicht nur ihre körperliche Veränderung macht die 46-Jährige glücklich: Aus einem gemeinsamen Training mit ihrem Coach entwickelte sich die große Liebe.