Krankenkassen rechnen wieder mit Millionen-Verlust

Die Krankenkassen rechnen damit, im abgelaufenen Jahr 2025 wieder einen Millionen-Verlust zu haben. Laut der Gebarungsvorschau für Februar liegt dieser bei 511,2 Millionen Euro. Im November war man noch von einem Defizit von 583,3 Millionen Euro ausgegangen.
Das größte Minus erwartet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit 454 Millionen Euro, die der größte der drei Krankenversicherungsträger ist. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) rechnet für 2025 mit einem Verlust von 127,4 Millionen Euro. Einzig die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bilanziert positiv: Sie kommt laut vorläufigen Zahlen auf einen Gewinn von 70,2 Millionen Euro. Die SVS hat laut eigenen Angaben etwa 1,3 Millionen Versicherte, die BVAEB etwa 1,1 Millionen. Ungefähr 82 Prozent der Menschen in Österreich sind bei der ÖGK versichert.
Für das laufende Jahr 2026 geht die ÖGK derzeit von einem Verlust von 431 Millionen Euro aus. Die BVAEB prognostiziert ein Minus von 124 Millionen Euro, die SVS rechnet mit einem noch höheren Gewinn von 124 Millionen Euro.
Eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen zeigten „erste Wirkung“, teilte die ÖGK mit. Allerdings wachse der Finanzierungsbedarf durch Rezession, demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt. Da man beitragsfinanziert sei, wirkte sich die Konjunktur direkt auf die Beiträge aus, während die Ausgaben weiter steigen, hieß es seitens der Österreichischen Gesundheitskasse. So sei aufgrund des demografischen Wandels mit mehr Arztbesuchen der Versicherten zu rechnen.
Das Minus wird laut der Prognose weiter zunehmen:
Die Zugehörigkeit zu einem der Versicherungsträger hängt in Österreich vom ausgeübten Beruf ab. Bei der ÖGK sind unselbstständig Erwerbstätige versichert sowie Pensionistinnen und Pensionisten. Bei der BVAEB sind unter anderem öffentlich Bedienstete der Länder und des Bundes, bei der SVS selbstständig Erwerbstätige wie freiberuflich tätige Menschen. Wer nicht gesetzlich krankenversichert ist, kann einen Antrag auf Selbstversicherung stellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.