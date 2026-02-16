Vorteilswelt
Bilanz 2025

Krankenkassen rechnen wieder mit Millionen-Verlust

Wirtschaft
16.02.2026 16:45
Die Krankenkassen gehen von einem Verlust in der Höhe von 511,2 Millionen Euro im Vorjahr aus ...
Die Krankenkassen gehen von einem Verlust in der Höhe von 511,2 Millionen Euro im Vorjahr aus (Symbolbild).(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Krankenkassen rechnen damit, im abgelaufenen Jahr 2025 wieder einen Millionen-Verlust zu haben. Laut der Gebarungsvorschau für Februar liegt dieser bei 511,2 Millionen Euro. Im November war man noch von einem Defizit von 583,3 Millionen Euro ausgegangen.

0 Kommentare

Das größte Minus erwartet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit 454 Millionen Euro, die der größte der drei Krankenversicherungsträger ist. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) rechnet für 2025 mit einem Verlust von 127,4 Millionen Euro. Einzig die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bilanziert positiv: Sie kommt laut vorläufigen Zahlen auf einen Gewinn von 70,2 Millionen Euro. Die SVS hat laut eigenen Angaben etwa 1,3 Millionen Versicherte, die BVAEB etwa 1,1 Millionen. Ungefähr 82 Prozent der Menschen in Österreich sind bei der ÖGK versichert.

Für das laufende Jahr 2026 geht die ÖGK derzeit von einem Verlust von 431 Millionen Euro aus. Die BVAEB prognostiziert ein Minus von 124 Millionen Euro, die SVS rechnet mit einem noch höheren Gewinn von 124 Millionen Euro.

Eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen zeigten „erste Wirkung“, teilte die ÖGK mit. Allerdings wachse der Finanzierungsbedarf durch Rezession, demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt. Da man beitragsfinanziert sei, wirkte sich die Konjunktur direkt auf die Beiträge aus, während die Ausgaben weiter steigen, hieß es seitens der Österreichischen Gesundheitskasse. So sei aufgrund des demografischen Wandels mit mehr Arztbesuchen der Versicherten zu rechnen.

Das Minus wird laut der Prognose weiter zunehmen:

Das Balkendiagramm zeigt das Defizit der Krankenkassen in Millionen Euro von 2024 bis 2027. Das Defizit beträgt 2024 minus 697 Millionen Euro, 2025 vorläufig minus 511 Millionen Euro, 2026 Prognose minus 430 Millionen Euro und 2027 Prognose minus 713 Millionen Euro. Quelle: Dachverband.
~

Die Zugehörigkeit zu einem der Versicherungsträger hängt in Österreich vom ausgeübten Beruf ab. Bei der ÖGK sind unselbstständig Erwerbstätige versichert sowie Pensionistinnen und Pensionisten. Bei der BVAEB sind unter anderem öffentlich Bedienstete der Länder und des Bundes, bei der SVS selbstständig Erwerbstätige wie freiberuflich tätige Menschen. Wer nicht gesetzlich krankenversichert ist, kann einen Antrag auf Selbstversicherung stellen.

Wirtschaft
16.02.2026 16:45
