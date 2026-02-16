Krankenkassen rechnen wieder mit Millionen-Verlust

Das größte Minus erwartet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit 454 Millionen Euro, die der größte der drei Krankenversicherungsträger ist. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) rechnet für 2025 mit einem Verlust von 127,4 Millionen Euro. Einzig die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bilanziert positiv: Sie kommt laut vorläufigen Zahlen auf einen Gewinn von 70,2 Millionen Euro. Die SVS hat laut eigenen Angaben etwa 1,3 Millionen Versicherte, die BVAEB etwa 1,1 Millionen. Ungefähr 82 Prozent der Menschen in Österreich sind bei der ÖGK versichert.