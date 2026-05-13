Motorradpolizist angefahren: Lenker auf der Flucht

Beifahrerin zurückgelassen

Der 29-jährige Lenker hielt nach der Kollision an und flüchtete zu Fuß. Zurück ließ er seine 27-jährige Beifahrerin sowie sein Fahrzeug. „Nach den bisherigen Ermittlungen ist der 29-jährige Verdächtige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.