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Motorradpolizist angefahren: Lenker auf der Flucht

Kärnten
13.05.2026 19:33
Der schwer verletzte Polizist wurde ins UKH Klagenfurt gebracht. (Symbolbild)
Der schwer verletzte Polizist wurde ins UKH Klagenfurt gebracht. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Ein Motorradpolizist ist am Mittwochnachmittag in Krumpendorf (Kärnten) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Lenker des Fahrzeugs flüchtete nach dem Unfall zu Fuß – eine Fahndung läuft. 

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Um 13.14 Uhr wollte ein Beamter der Motorradstreife einen Pkw-Lenker mit tschechischer Zulassung anhalten, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Laut Angaben der Polizei reagierte der Autofahrer jedoch nicht auf die Anhaltezeichen, sondern beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug.

„Er ist dem Motorrad aufgefahren, wodurch der Kollege zu Sturz kam und mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus in Klagenfurt gebracht wurde“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der „Krone“.

Beifahrerin zurückgelassen
Der 29-jährige Lenker hielt nach der Kollision an und flüchtete zu Fuß. Zurück ließ er seine 27-jährige Beifahrerin sowie sein Fahrzeug. „Nach den bisherigen Ermittlungen ist der 29-jährige Verdächtige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Im Fahrzeug konnten zudem diverse Suchtmittel sowie zur Fahndung ausgeschriebene ausländische Ausweisdokumente sichergestellt werden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. 

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