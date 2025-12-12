Taylor Swift spricht erstmals über Wien-Terror

Sie erklärt, die Ereignisse hätten sie anhaltend verunsichert. „Es ist ein unheimliches Gefühl, in diese letzten fünf Shows in Europa zu gehen, weil es sich irgendwie anfühlt (…) das ist die erste, bei der ich das Gefühl habe, dass ich auf dünnem Eis laufe“, sagt Swift in einer Szene, die im Rosewood Hotel in London vor ihrem ersten Wembley-Konzert aufgezeichnet wurde.